¡ÚÂÎ¸³¡Û¾®³ØÀ¸¤¬ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Îµ¡³£¤Ç¡ÖÃ¦¹ò¡×¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÅÄ¿¢¤¨¡¦¼ý³Ï¤·¤¿¥³¥á¡¡12·î¤Î¼ý³Ïº×¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¡¡ËÌ¶å½£»Ô
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÅÄ¿¢¤¨¤ò¤·¤Æ¼ý³Ï¤·¤¿°ð¤òÃ¦¹ò¤¹¤ëÂÎ¸³³Ø½¬¤¬16Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¦¹òÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è¤ÎÊÁ¼ÝÅÄ¡Ê¤Ò¤·¤ã¤¯¤À¡Ë¾®³Ø¹»¤Î1Ç¯À¸¤«¤é6Ç¯À¸¤Î17¿Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤·5·î¤ËÅÄ¿¢¤¨¤ò¤·¡¢8·î¤Ë´¢¤ê¼è¤Ã¤¿°ð¤ò¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÆ§¤ß¼°¤ÎÃ¦¹òµ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÊæÀè¤«¤é¡Ö¤â¤ß¡×¤ò¼è¤ëºî¶È¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®³ØÀ¸
¡Ö¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤Æ¥³¥á¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ÖÀÎ¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤³¤È¤·¤Ï8·î¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤ÇÅÄ¤ó¤Ü¤¬¿å¤Ë¤Ä¤«¤ê¡¢¼ý³ÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿90¥¥í¤Î¥³¥á¤Î¤¦¤Á20¥¥í¤Û¤É¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã¦¹ò¤·¤¿¥³¥á¤Ï¡¢12·î¤Î¼ý³Ïº×¤ÇÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£