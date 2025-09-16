アレクサンダー「爆毛赤ちゃん」生後2ヶ月次女の写真公開「吸い込まれそうなお目目」「見る度に可愛さが増してる」の声
【モデルプレス＝2025/09/16】モデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが9月14日、自身のInstagramを更新。生後2ヶ月の次女の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】アレク「爆毛赤ちゃん」可愛すぎる次女を顔出し
アレクサンダーは「可愛いすぎでしょ」と愛情たっぷりにつづり、「爆毛赤ちゃんになりそうだなw」と次女の髪の毛の豊かさについてコメント。「＃赤ちゃん ＃2ヶ月 ＃爆毛赤ちゃん」などのハッシュタグを添えて、次女の愛らしい表情を捉えた写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「吸い込まれそうなお目目」「見る度に可愛さが増してる」「天使すぎる」「美人さん」「毛がふさふさで可愛い」「美男美女の家族ですね」といった声が上がっている。
アレクサンダーは2013年2月に実業家でタレントの川崎希と結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
