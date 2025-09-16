CBC

°¦ÃÎ¸©Ë­º¬Â¼¤ÎÃã±±»³¹â¸¶¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥Á¥§¥ó¥¹¤Î²Ö¤¬¸«º¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û Ž¢½ë¤¤Ãæ¥­¥ì¥¤¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥êŽ£ »³ÄºÉÕ¶á¤Ç¡È¶õÃæ»¶Êâ¡É Ãã±±»³¹â¸¶¤Ç¥µ¥ó¥Ñ¥Á¥§¥ó¥¹¤¬¸«º¢ °¦ÃÎŽ¥Ë­º¬Â¼

É¸¹â1358¥áー¥È¥ë¤ÎÇëÂÀÏº»³¤Î»³ÄºÉÕ¶á¤Çºé¤­Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÖ¤äÇò¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ä»ç¤Ê¤É¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥Á¥§¥ó¥¹¤Î²Ö¤Ç¤¹¡£

Ãã±±»³¹â¸¶¤Ç¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬´Ñ¸÷¥ê¥Õ¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¶õÃæ»¶Êâ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸«º¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Ñ¥Á¥§¥ó¥¹¤Î²ÖÈª¤ò¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡ÊË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¡Ë
¡Ö¥­¥ì¥¤¡×
¡Ö½ë¤¤Ãæ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥­¥ì¥¤¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×

¥µ¥ó¥Ñ¥Á¥§¥ó¥¹¤Ï²Æ¤Î½ë¤µ¤ä¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢³«²Ö´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Ãã±±»³¹â¸¶¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¥ó¥Ñ¥Á¥§¥ó¥¹¤Î²Ö¤Ï¡¢10·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤¬¸«º¢¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£