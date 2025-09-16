ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°37¡î ´ôÉì36¡îÍ½ÁÛ »°½Å¤Ç¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤ÆÍë¤äµÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤Ê¤É¤ËÃí°Õ °¦ÃÎŽ¥´ôÉìŽ¥»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê9/16 Ãë¡Ë
¤¤ç¤¦¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ï¡¢±À¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï33.2¡î¡¢¼¾ÅÙ¤Ï55¡ó¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¸á¸å¤âÀ²¤ì¤Æ¡¢Æüº¹¤·¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»°½Å¸©¤Ç¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Íë¤äµÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç37¡î¡¢´ôÉì¤Ç36¡î¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ï33¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
¤¢¤µ¤Ã¤ÆÌÚÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢À²¤ì¤Æ¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÏÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶âÍËÆü¤äÅÚÍËÆü¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä«ÈÕ¤â¼¡Âè¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢µ¨Àá¤Î¿Ê¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤äµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
