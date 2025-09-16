元モーニング娘。でタレントの石黒彩が１６日に自身のインスタグラムを更新。脳腫瘍を公表した夫でロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のドラマー・真矢への思いを記し「精一杯サポートしていきます」などとつづった。

石黒は２０００年５月に真矢と結婚。同年１１月に長女、０２年９月に次女、０４年８月に長男が誕生している。真矢は今月８日に脳腫瘍を公表し、石黒は「皆様から私にまであたたかいメッセージを沢山（たくさん）いただきました。本当にありがとうございます」とまずは周囲の支えに感謝。「先日、夫であるＬＵＮＡ ＳＥＡ真矢の現在の病状が本人より公に発表されました。この五年間、真矢の強い信念で、闘病は公表せず全力で闘い、アーティストとして変わらぬプレーを貫いてきました」と振り返り「常にポジティブで弱音を吐かず、音楽と向き合ってきた主人を誇りに思っています」と尊敬の気持ちをつづった。

今後については「回復に向けて笑顔を絶やさず歩む真矢をこれからも精一杯サポートしていきます」という。「今後とも夫婦共によろしくお願い致します」とメッセージを寄せ、家族ショットを投稿した。

真矢は今月８日に脳腫瘍と診断されたことを公表。「脳神経外科でＭＲＩ検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と明かした。２０２０年に大腸がんのステージ４が判明。その後７回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライブを続行してきたが、「先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」といい、検査で脳腫瘍が発覚。公式サイトでは今後について「当面の間治療に専念させていただくこととなりました」と伝えた。