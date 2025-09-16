¾®Àô»á¤Ê¤éÍø¾å¤²¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¡¡ÁíºÛÁª½ÐÇÏÉ½ÌÀ¼õ¤±±ßÇã¤¤¹¤¬¤ë
¾®ÀôÇÀÁê¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç±ßÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àô¿Ø±Ä¤ÏÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î²ÃÆ£»á¤ò´´Éô¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇµÄ°÷É¼³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£¹â»Ô»á¤ÏÍø¾å¤²¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê°ìÊý¡¢¾®Àô»á¤Ê¤éÍø¾å¤²¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢³¤³°Àª¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¾®Àô»á¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¼õ¤±¥É¥ë±ß¤Ï147.12±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÄ·ô²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤·¡¢ÆüËÜ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï°ì»þ1.60%Âæ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
