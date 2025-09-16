【ブランクスペース補遺】 9月16日発売 価格：880円

ヒーローズは、マンガ「ブランクスペース補遺」の単行本を9月16日に発売する。価格は880円

本作は熊倉献氏による作品で、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載中。マンガ「ブランクスペース」のスピンオフ作品となっており、原作の登場した"空白"たちや、ショーコとスイの日常が描かれる。

また、本作の刊行を記念し、書泉グランデにて「『ブランクスペース補遺』発売記念フェア」を開催。色紙の展示や熊倉献氏直筆サイン入り複製原画の抽選プレゼントに加え、購入特典として色紙イラストカードを配布する。

そのほか、各書店にてフェアが実施され、購入者限定特典が配布される。

【あらすじ】

物語はそこにある。

『ブランクスペース』に登場した空白たちやショーコとスイの日常を描いたスピンオフ短編集。それぞれの想像力が生み出す物語、『空白』はどこにでも――。

【フェア・特典情報】

(C)熊倉献 / ヒーローズ