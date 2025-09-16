ºàÎÁ2ÉÊ¤ÇÂ®¹¶´°À®¡ªÈ¤µÙ¤á¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ¥µ¥é¥À¡×
ºàÎÁ2ÉÊ¤Ç¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ¥µ¥é¥À¡×
¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËºàÎÁ2ÉÊ¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤Èºî¤ì¤ë´ÊÃ±ÉûºÚ¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ¥µ¥é¥À¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ïÈ÷¿©ºà¤Î¥«¥Ë¥«¥Þ¤ÈÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ëÌîºÚ1ÉÊ¤À¤±¡ª¥«¥Ë¥«¥Þ¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇºÌ¤ê¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©Íß¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¤Î¥Þ¥è¥µ¥é¥À¤«¤é¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Þ¤Ç
´ðËÜ¤Ï¡¢¥«¥Ë¥«¥Þ¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÇÌ£¤Ä¤±¤¹¤ë¤À¤±¡£¥«¥Ë¥«¥Þ¼«ÂÎ¤Ë»Ý¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¥µ¥é¥À¤Ë¡£¥«¥ì¡¼Ê´¤Ê¤É¤ÇÉ÷Ì£¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¡ª¾®¾¾ºÚ
ÁêÀ¡ý¤¤å¤¦¤ê
¹ÈÇò¤¬¤¤ì¤¤¤ÊÂçº¬¥µ¥é¥À
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Ë
´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ÆÈ¤µÙ¤á¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊTEXT¡§¼ã»Ò¤ß¤ÊÈþ¡Ë