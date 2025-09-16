俳優の向井理（43）が15日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）にゲスト出演。関西との縁について語った。

関西人に対するイメージを聞かれると、向井は「僕は両親が関西出身なんで」と告白。自身は神奈川県出身ながら「親父が和歌山で母親が西宮。だから家の中では関西弁で話してました」と明かすと、進行役の吉本新喜劇・すっちーは「和歌山と西宮やと、なかなかドギツイところではないので、ホンマにドギツイのを見たら嫌いになると思いますよ」と笑わせた。

そして番組では、言い値では買わないという“関西人”の声を紹介。「＋αしてるの分かってる」「値切ってるっていう言葉が悪いと思う。値切ってるって無理矢理下げさせてるみたい、交渉やん」などの意見の他、車を80万円値切って購入したという話や、マンション価格を700万、自宅を1000万円値切ったというエピソードが語られた。

これを受けて向井は「僕はでも、値切ったことありますよ」と告白。「意外！」との声が上がる中、「それこそ学生の時にお金がないんで、一人暮らしを始めた時に、家具・家電を揃えなきゃいけなくなってハシゴしてました、電気屋を」と、より安い物を求めて回った経験を打ち明け、「それはたぶん、もしかしたら両親の影響かもしれない」と推測していた。