¸ÅÀîÅÐ»ÖÉ×¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¥Ô¥Ã¥³¥í¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥óÆÏ¤´¿´î¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¡ÖÂµ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤¼¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¥Ô¥Ã¥³¥íÌò¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¥¨¡¼¥¹Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦¸ÅÀîÅÐ»ÖÉ×¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÀèÆüÃíÊ¸¤·¤¿¥Ô¥Ã¥³¥í¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂµ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ªÆÏ¤¤¤¿¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¥Ô¥Ã¥³¥í¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó
¡¡¤·¤Þ¤à¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤¬ÈÎÇäÃæ¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¥Ô¥Ã¥³¥í¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¸½ºß¤ÏÇä¤êÀÚ¤ìÃæ¡Ë
¡¡ÀèÆü¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥³¥íÌò¤Î¸ÅÀî¤Ï¡Ö¥Ý¥Á¡ª¡×¡Ö¥³¥ì¤ÏÂ¨¥Ý¥Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÆÏ¤¡Ö¥Ý¥Á¤Ã¤¿¤ÎÆÏ¤¤¤¿¡ª¥ò¥¿¥¯¤è¤Î¤¦¡Ä¡×¤È¾È¤ì½¤½¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥³¥í¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÃå¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Áõ¤¤¤Ê¤Î¤ÇÄ¶À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦wÀ¨¤¯¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤Æ¤ë¸ÅÀî¥µ¥ó¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖËâ´Ó¸÷»¦Ë¤¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»É½«¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¤¤Ã¤È»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤¼¥Ô¥Ã¥³¥í¤µ¤ó¡ª¡×¡ÖÂµ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
