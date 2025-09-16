µÞÁý¤¹¤ë¹âµé¼Ö¤ÎÀàÅð¡ÄÁÀ¤ï¤ì¤¿¥é¥ó¥¯¥ë¡ÖÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤¬¿ôÊ¬¤Ç¡Ä¡×¹ªÌ¯²½¤¹¤ë¼ê¸ý¡¦¥«¥®Ê£À½¤Î¡È¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¡É¤È¤Ï¡Únews23¡Û
ÈÈ¹Ô»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¡È¥é¥ó¥¯¥ëÀàÅð¡É¤ËÅÜ¤ê
°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ç·úÀß²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÆ£¾ë¶©¾¼¤µ¤ó¡£9·î10Æü¤Î¿¼Ìë¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤Æ¤¤¤¿°¦¼Ö¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ï¡¢ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°1»þÁ°¡¢½»Âð³¹¤òÊâ¤¯¿Í±Æ¡£¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤â¤¦1¿Í¤¬Â³¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ£¾ë¤µ¤óÂð¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¿¯Æþ¡£5Ê¬¸å¡¢¼Ö¤Î¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÌÇ¤·¡¢Çò¤¤¼Ö¤¬Áö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼300¡×¡£2Ç¯Á°¤Ë800Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤ÎÀàÅðÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¡Æ£¾ë¶©¾¼¤µ¤ó
¡ÖÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡£²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èá¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡×
¤Û¤ó¤Î¿ôÊ¬¤ÇÅð¤Þ¤ì¤¿°¦¼Ö¡£Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÈÈ¿ÍÂáÊá¤ÎÏ¢Íí¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Þ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹âµé¼Ö¤ÎÅðÆñÈï³²¤ÏÁ´¹ñ¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤Î2025Ç¯¾å´ü¤ÎÅðÆñÂæ¿ô¤ÏµîÇ¯¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥È¥è¥¿¡¦¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼ÅðÆñÂæ¿ô¡Ê·Ù»¡Ä£Ä´¤Ù¡Ë
2024Ç¯¾åÈ¾´ü¡§590Âæ
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡§765Âæ
ÆüËÜ¼Ö¤Ï³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤ÏÂÑµ×À¤äÁöÇËÀ¤«¤é¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ÇÆÃ¤Ë¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ£¾ë¤µ¤ó¤âÅðÆñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¾å¤Ç¼Ö¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎËÉÈÈ¥·¥¹¥Æ¥à¤âÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Î¼Ö¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¼Ö¤ÎÀàÅðÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¡Æ£¾ë¶©¾¼¤µ¤ó
¡ÖÆÃ¤Ë¤Ï¡Ä¤½¤³¤Þ¤ÇµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇö¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¡£´Ä¶Åª¤Ë¤â¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤â¼Ö¤ÎÄÌ¤ê¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡×
ÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÅð¤Þ¤ì¤¿°¦¼Ö¡£8·î¡¢ÉÙ»³¸©Æâ¤Ç¤Ï4Âæ¤â¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ
¡Ö¸«¤¿ÄÌ¤ê¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤È¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¡×
ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¼ê¸ý¤Ç¼Ö¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î·ÁÀ×¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞÁý¡È¥é¥ó¥¯¥ëÀàÅð¡É°ìÉô»Ï½ª
Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤¢¤ë¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ç¤¹¡£Àè·î¸áÁ°3»þ²á¤®¡¢Ë¹»Ò¤È¥Þ¥¹¥¯¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿2¿ÍÁÈ¤¬¡¢Çò¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ë¶á¤Å¤¡¢1¿Í¤¬½õ¼êÀÊ¤Î¥É¥¢¤Ë¹©¶ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò²¡¤·Åö¤Æ¤â¤¦1¿Í¤Ï¼Ö¤Î¼þ¤ê¤ò¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤ÈÌó8Ê¬¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¹²¤Æ¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
G-STYLE¡¡¥´¥ó¥µ¥ë¤Ù¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¼ÒÄ¹¡¡¡¡
¡Ö¥Ï¥µ¥ß¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤é¤ì¤Æ¡¢ÇÛÀþ¤â¤Á¤®¤é¤ì¤Æ¤Æ¡×
½õ¼êÀÊ¤Î¥É¥¢¤Ë·ê¤¬¤¢¤±¤é¤ìÇÛÀþ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È1ËÜ¤ÏÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥É¥ì¼ÒÄ¹
¡ÖºÇ¿·¤Î¤ä¤êÊý¤é¤·¤¯¤Æ¡¢CAN¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ß¤¿¤¤¡×
CAN¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤È¤Ï¡¢¼Ö¤ÎÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¿¯Æþ¤·¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ê ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÁõÃÖ¡£¶áÇ¯¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÅðÆñ»ö·ï¤ÇÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼Ö¼ï¤Ï¡¢CAN¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤òÀÜÂ³¤¹¤ëÇÛÀþ¤¬ºÙ¹©¤·¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·¼Ö¼ï¤Ç¤ÏÇÛÀþ¤ò±£¤¹¤Ê¤ÉÂÐºö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤Ï¼ÖÂÎ¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ÆÇÛÀþ¤ËÀÜÂ³¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¬¤¤¼Ö¤ÏÅð¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èï³²³Û¤Ï100Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¾å¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥É¥ì¼ÒÄ¹
¡Ö¼Ö¤¬Åð¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°Â¿´¤·¤¿¤¬¡¢Èï³²¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¥«¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¾Ü¤·¤¤Ùø¾åÃÒµ×¤µ¤ó¤Ï¡¢CAN¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¶²¤í¤·¤¤¼ê¸ý¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×A2M¡¡Ùø¾åÃÒµ× ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤â¤Î¤¬¡È¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¡É¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼¤ò¼Ö¤Î²£¤ÇÊ£À½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¡³£¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
ÄÌ¾Î¡È¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ê¸ý¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¤ò°ú¤¤¤¿ºÝ¤Ë¼Ö¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¿®¹æ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¹¥Ú¥¢¥¡¼¤òºîÀ®¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ùø¾åÃÒµ× ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡Ö¼Ö¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤òÂô»³»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åð¤ßÊý¡£¡ÈCAN¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡É¤ä¡È¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¡É¤Ë¤·¤í¡¢¤à¤«¤·±Ç²è¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÅð¤ßÊý¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Î¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯²½¤¹¤ëÅðÆñ¤Î¼ê¸ý¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡È¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¼ê¸ý¡É¤É¤¦ÂÐºö¡©
Ùø¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ê¸ý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡È¸åÉÕ¤±¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÉÕ¤±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¼Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤À¤±¤ò²ò½ü¤·¥É¥¢¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¤È¶¦¤Ë¥É¥¢¤¬³«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡Ä
Ùø¾åÃÒµ×¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤ÈÄÌ¾ï¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£½ãÀµ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¡ÈCAN¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡É¤ä¡È¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¡É¤Ç²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¸å¤«¤é¤Ä¤±¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï²ò½ü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Á´¤¯ÊÌ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×
¹ªÌ¯²½¤¹¤ëÀàÅð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°¦¼Ö¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡È¥é¥ó¥¯¥ëÀàÅð¡É¤É¤¦ÂÐºö¡©
Q.¼ÖÎ¾ÅðÆñÂÐºö¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©
¡Ê1230¿Í²óÅú¡¡9·î15Æü¸á¸å11»þ20Ê¬»þÅÀ¡Ë
¡¦·ÙÊóÁõÃÖ¤Ê¤É¡¡15.8¡ó
¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¡8.0¡ó
¡¦GPS¡¡5.1¡ó
¡¦¤Ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¡52.9¡ó
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¡18.2¡ó
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¼Ö¤ÎÅðÆñÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐºö¤¹¤ë¤Ë¤â¤ª¶â¤â¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¹ªÌ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¡°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó¡§
¥¤¥¿¥Á¤´¤Ã¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢µõ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·Â³¤±¤ë¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ñ¼Á¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÊä½õ¶â¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó
³ô¼°²ñ¼ÒQuizKnock CEO
¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ