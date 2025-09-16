9月16日に放送された『あんぱん』（NHK総合）第122話では、なつかしい面影の人々が登場した。

ミュージカル『怪傑アンパンマン』の制作に向けて動き出した嵩（北村匠海）とたくや（大森元貴）。多忙な嵩は打ち合わせに出席できず、代わりにのぶ（今田美桜）が作品のコンセプトを紹介する。『アンパンマン』に思い入れがあるのぶの解説には願望も込められていて、「アンパンマンはもっと遠くへ飛べるはず」と熱を込めて語った。

なお、演出家のマノ・ゴローを演じるのは伊礼彼方である。伊礼は、『らんまん』（2023年度前期）で寿恵子（浜辺美波）にアプローチする実業家の高藤を演じており、2度目の朝ドラ出演となる。舞台に出演する俳優役には浜野謙太もいて、『怪傑アンパンマン』の上演に期待が高まる。

ドラマ終盤でふたたびクローズアップされたのが、戦争が残した傷あとだ。蘭子（河合優実）が戦場体験者をインタビューした記事は好評で、蘭子は八木（妻夫木聡）と粕谷（田中俊介）に取材を申し込むが、八木は断る。そんなとき、嵩を見知らぬ男性が訪ねてくる。来訪者の名は田川和明（濱尾ノリタカ）。中国で戦死した岩男（濱尾ノリタカ）の息子だった。

八木と嵩に向き直った和明。自分には息子がいるが、父の記憶がないため「父親としてどう接していいのかわからない」。名誉の戦死をしたと聞かされた岩男はなぜ死んだのか。生前の父の様子を知れば、きっと自分の中で得るものがあると考えたのだろう。

沈黙を破ったのは八木だった。「君のお父さんの命を奪ったのは小さな少年だ」。にわかに信じられない様子の和明に、言葉を継ぐ八木。リン（渋谷そらじ）は、ゲリラの子どもで親を日本兵に殺された。殺したのは岩男で、岩男はリンをかわいがり、リンもよくなついていたが、最後にリンが両親のかたきを討った。第58話のシーンだ。

和明はショックを受ける。リンをかばって死んだ岩男を、和明は受け入れることができない。「なぜ父は殺されなければならなかったんですか？」に対する嵩の答えは「それが戦争なんだよ」。答えになっていないけれど、それ以外に答えようがない。圧倒的な暴力と不条理に支配されるのが戦争だからだ。

帰っていく和明をのぶは呼び止め、『あんぱんまん』の絵本を渡した。のぶは「何も助けになれないかもしれないけど」と言う。答えになっていないかもしれないけれど、自分の身を削っても誰かを助けるヒーローが、和明の心の傷を癒してくれると信じたい。（文＝石河コウヘイ）