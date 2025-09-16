¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¡Û¥¥Ç¥¤¥é¥ó¥É¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥ÎX¡×¤òÃêÁªÈÎÇä¡ª¡Ô17Æü¤Þ¤Ç¡Õ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥¥Ç¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î15Æü10»þ¤«¤é17Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à MEGA ³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥ÎX¡×¤Î±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±þÊç¤Ï1Å¹ÊÞ¤Þ¤Ç
9·î26ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥ÎX¡×¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¬¥ê¥¶¡¼¥É¥óXex¡×¤ä¡Ö¥ª¥É¥ê¥É¥êex¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£ÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤áÃêÁªÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬Â¿¤¯¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ç¥¤¥é¥ó¥É¤ÎÃêÁª¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLivepocket¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Livepocket¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢±þÊç¤Ï1Å¹ÊÞ¤Î¤ßÍ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸¶½ÉÅ¹¤Ë±þÊç¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Û¤«¤Î¥¥Ç¥¤¥é¥ó¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ç¤â±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅöÍî·ë²Ì¤Ï¡¢9·î24Æü18»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¼Ô¤Î¹ØÆþ´ü´Ö¤Ï26Æü¡Á28Æü¤Î3Æü´Ö¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£1Ëç¤ÎÀ°Íý·ô¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÂç30¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê1BOX¡Ë¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ÈÊ¬¾Ú¡×¡ÊÌÈµö¾Ú¡¦ÊÝ¸±¾Ú¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡¦³ØÀ¸¾Ú¡¦ºßÎ±¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤ÈÀ¸Ç¯·îÆü¤¬ºÜ¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ë¤È¡ÖÅöÁª¤ÎQR¥³¡¼¥É¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò¥ì¥¸¤ÇÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¶á¤¯¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï±þÊç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë