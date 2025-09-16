疲労を回復したいときには豚肉を！あっさり豚しゃぶレシピ2品
暑かった夏の疲れがピークを迎える今の時期。疲労回復を促進する豚肉のおかずにしてみませんか。回復の効率をアップさせる、玉ねぎなどの食材と組み合わせれば、さらに◎。「食欲がないから豚肉はちょっとヘビーかな…」という方も、あっさり食べられる豚しゃぶだったらイケるはず！ ということで今回は、残暑が厳しい日にもぴったりな豚しゃぶレシピを2品、ご紹介します。
教えてくれたのは…
▷新谷友里江さん
管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya
■夏バテにはスタミナ満点！豚肉おかずがおすすめ
豚肉は疲労回復を促進するビタミンB1が豊富です。アリシンを含む食材を加えると、その吸収を助け、効果を持続させてくれます。
アリシンが豊富な食材
長ねぎ、玉ねぎ、にんにく、らっきょう、にら
夏バテが気になる方におすすめの、アリシン食材をプラスした豚しゃぶレシピ2品を紹介します！
■豚しゃぶとにらのザーサイあえ
さっとゆでた具材をたれであえるだけ
【材料・2人分】＊1人分279kcal／塩分2.1g
・豚ロースしゃぶしゃぶ用肉・・・ 200g
・にら ・・・1/2わ（約50g）
・ザーサイ（味つき）・・・ 30g
・もやし ・・・1袋（約200g）
■A＜大きめのボウルに混ぜる＞
└酢 ・・・大さじ2
└砂糖 ・・・大さじ1
└塩 ・・・小さじ1/3
酒
【作り方】
1．にらは5cm長さに切り、ザーサイは粗みじん切りにする。もやしは、あればひげ根を取る。
2．鍋に湯約1Lを沸かし、もやし、にらを順に入れて約1分ゆで、ざるに上げる（湯はとっておく）。
3．同じ湯を沸かして酒大さじ1を加えて弱火にし、豚肉を広げて入れ、さっとゆでる。色が変わったらざるに上げる。
4．もやしとにらの水けを絞り、3、ザーサイとともにAのボウルに加えてさっとあえる。
■豚しゃぶと玉ねぎの梅煮
豚肉と玉ねぎのうまみがしみた煮汁ごとどうぞ
【材料・2人分】＊1人分227kcal／塩分2.9g
・豚ロースしゃぶしゃぶ用肉・・・ 150g
・玉ねぎ ・・・1/2個
・オクラ・・・ 6本
・梅干し（塩分8%）・・・ 2個
■A
└だし汁 ・・・1と1/2カップ
└酒、みりん ・・・各大さじ1
└しょうゆ ・・・小さじ1
└塩 ・・・小さじ1/2
【作り方】
1．玉ねぎは2cm幅のくし形切りにする。オクラはがくをぐるりとむき、縦半分に切る。
2．フライパンにAを入れて中火にかけ、煮立ったら豚肉を広げて入れる。肉の色が変わったらアクを除き、1、梅干しを加える。弱火にして約6分煮て、煮汁適量とともに器に盛る。
＊ ＊ ＊
どちらもさっぱり味で短時間でササッと調理できるから、遅く帰った日の夕飯にもおすすめ！ ぜひ作ってみてくださいね。
監修・レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々