暑さでたまった疲労を回復するならコレ！あっさり豚しゃぶレシピ2品


【画像で見る】栄養のプロが厳選！「夏の疲労回復ごはん」バリエ16品

暑かった夏の疲れがピークを迎える今の時期。疲労回復を促進する豚肉のおかずにしてみませんか。回復の効率をアップさせる、玉ねぎなどの食材と組み合わせれば、さらに◎。「食欲がないから豚肉はちょっとヘビーかな…」という方も、あっさり食べられる豚しゃぶだったらイケるはず！　ということで今回は、残暑が厳しい日にもぴったりな豚しゃぶレシピを2品、ご紹介します。

新谷友里江さん


教えてくれたのは…

▷新谷友里江さん

管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya

■夏バテにはスタミナ満点！豚肉おかずがおすすめ

豚肉は疲労回復を促進するビタミンB1が豊富です。アリシンを含む食材を加えると、その吸収を助け、効果を持続させてくれます。

アリシンが豊富な食材

長ねぎ、玉ねぎ、にんにく、らっきょう、にら

豚肉のビタミンB1の吸収を助けるアリシン豊富な食材


夏バテが気になる方におすすめの、アリシン食材をプラスした豚しゃぶレシピ2品を紹介します！

■豚しゃぶとにらのザーサイあえ

さっとゆでた具材をたれであえるだけ

豚しゃぶとにらのザーサイあえ


【材料・2人分】＊1人分279kcal／塩分2.1g

・豚ロースしゃぶしゃぶ用肉・・・ 200g

・にら ・・・1/2わ（約50g）

・ザーサイ（味つき）・・・ 30g

・もやし ・・・1袋（約200g）

■A＜大きめのボウルに混ぜる＞

　└酢 ・・・大さじ2

　└砂糖 ・・・大さじ1

　└塩 ・・・小さじ1/3



【作り方】

1．にらは5cm長さに切り、ザーサイは粗みじん切りにする。もやしは、あればひげ根を取る。

2．鍋に湯約1Lを沸かし、もやし、にらを順に入れて約1分ゆで、ざるに上げる（湯はとっておく）。

3．同じ湯を沸かして酒大さじ1を加えて弱火にし、豚肉を広げて入れ、さっとゆでる。色が変わったらざるに上げる。

4．もやしとにらの水けを絞り、3、ザーサイとともにAのボウルに加えてさっとあえる。

■豚しゃぶと玉ねぎの梅煮

豚肉と玉ねぎのうまみがしみた煮汁ごとどうぞ

豚しゃぶと玉ねぎの梅煮


【材料・2人分】＊1人分227kcal／塩分2.9g

・豚ロースしゃぶしゃぶ用肉・・・ 150g

・玉ねぎ ・・・1/2個

・オクラ・・・ 6本

・梅干し（塩分8%）・・・ 2個

■A

　└だし汁 ・・・1と1/2カップ

　└酒、みりん ・・・各大さじ1

　└しょうゆ ・・・小さじ1

　└塩 ・・・小さじ1/2

【作り方】

1．玉ねぎは2cm幅のくし形切りにする。オクラはがくをぐるりとむき、縦半分に切る。

2．フライパンにAを入れて中火にかけ、煮立ったら豚肉を広げて入れる。肉の色が変わったらアクを除き、1、梅干しを加える。弱火にして約6分煮て、煮汁適量とともに器に盛る。

＊　＊　＊

どちらもさっぱり味で短時間でササッと調理できるから、遅く帰った日の夕飯にもおすすめ！　ぜひ作ってみてくださいね。

監修・レシピ考案／新谷友里江　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt　

文＝高梨奈々