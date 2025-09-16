¥Òー¥íー¥º¡¢¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¥Ûー¥à¥³¥á¥Ç¥£¥Þ¥ó¥¬¡ÖÅ¾¤¬¤ë»ÐÄï¡×Âè7´¬¤òËÜÆüÈ¯Çä
¡Ú¡ÖÅ¾¤¬¤ë»ÐÄï¡×Âè7´¬¡Û 9·î16ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§880±ß
¡¡³Æ½ê¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥Ûー¥à¥³¥á¥Ç¥£Âè7´¬¡ª
¡ÖÅ¾¤¬¤ë»ÐÄï¡×Âè7´¬½ñ±Æ
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¥Òー¥íー¥º¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹¤Ä¤Ö¤ß»á¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¥Ûー¥à¥³¥á¥Ç¥£¥Þ¥ó¥¬¡ÖÅ¾¤¬¤ë»ÐÄï¡×¤ÎÂè7´¬¤ò9·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï880±ß¡£
¡¡´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¤Ë¤Æ¡ÖÅ¾¤¬¤ë»ÐÄï¡×Âè7´¬¤Î¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥µ¥¤¥³¥í¡×¤òÇÛÉÕ¤¹¤ë¡£¡ÚÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥µ¥¤¥³¥í¡Û ¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡³Æ½ê¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥Ûー¥à¥³¥á¥Ç¥£Âè7´¬¡ª
Ì²¤¤ÌÜ¤ò¤³¤¹¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤ß¤Ê¤È¡£ÀãÍ·¤Ó¤ËÌ´Ãæ¤Ê¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¸÷»ÖÏº¡£»ÐÄï¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊë¤é¤¹»¥ËÚ¤Î³¹¤Ë¤â´¨¤¤Åß¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¸÷»ÖÏº¤ÏÊì¥ß¥Ä¥³¤È¶¦¤Ë¤ªÁò¼°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê--¡£
ÂÓ¤¢¤ê½ñ±Æ
(C)¿¹¤Ä¤Ö¤ß / ¥Òー¥íー¥º