¸©±ûÃÏ°è¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¸µÁª¼ê¤¿¤Á¤È³¹¤Î¤´¤ß½¦¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ô¿·³ã¡Õ
9·î15Æü¡¢¸©±ûÃÏ°è¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¶¦¤Ë³¹¤Î¤´¤ß½¦¤¤¤ò¹Ô¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±í»°¾òÃÏ¾ì»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¤Î¼þÊÕ¤Ç¤´¤ß½¦¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥ºOB¤Î¿¿ÃæËþ¤µ¤ó¤Ê¤É3¿Í¤Ç¤¹¡£
¡ã¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¡Àîºê·û¼¡Ïº¤µ¤ó¡ä
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¯¤´¤ß½¦¤¤¤ä¤é¤Ê¤ó¤ä¤é¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëJERA¤¬¥»¡¦¥êー¥°¤Î¥Áー¥à¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¸µÁª¼ê¤¿¤Á¤È²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤´¤ß½¦¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò»²²Ã¼Ô¡Ó
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×
JERA¤Ïº£¸å¤â¤³¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£