¥¡¼¥¨¥ó¥¹¤Ç¾å»Ê¤¬Éô²¼¤ËŽ¢¤µ¤óÉÕ¤±Ž£Å°Äì¤¹¤ëÌõ
¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§kikuo¡¿PIXTA¡Ë
´ÉÍý¿¦¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤â¡¢¸Ä¿Í¶ÈÀÓ¤ÈÉô²¼¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÎ¾Î©¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡½¡½¤³¤ì¤¬¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¥¡¼¥¨¥ó¥¹Î®¤Ï¡ÖÍê¤ë¡×¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¤ò¶î»È¤·¡¢¸úÎ¨²½¤ÈºÆ¸½À¤Ç»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡Ø¥¡¼¥¨¥ó¥¹¡¡ºÇ¶¯¤ÎÆ¯¤Êý¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤Î¤¦¤¨¡¢Éô²¼¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¶ÈÀÓ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥¨¥ó¥¹Î®¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î»Å»ö½Ñ
´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¸Ä¿Í¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÉô²¼¤Î»ØÆ³´ÆÆÄ¤â¹Ô¤¦¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥¨¥ó¥¹¤Ç¤Ï¿Í¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤ê¾å°Ì¤Î´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¬¹Ö±é¤Ê¤É¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î»Å»ö¤À¤±¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÊý¤Ï¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤Êý¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ªÏÃ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î»Å»ö¤ò°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡ÖÉô²¼¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯Ìò³ä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¼¡¹à¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¤¥ó¥°¡×¤ÎÉôÊ¬¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬»Å»ö¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤Î¾å¸Â¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Éô²¼¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î»Å»ö¤Ë»È¤¦»þ´Ö¤ò¸º¤é¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¥¡¼¥¨¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Éô²¼¤ò»ý¤Ä¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®ÀÓ¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Éô²¼¤âÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡×¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÍýÆñÂê¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´°Â¿´¤ò¡£°ì¸«Ì·½â¤¹¤ë¤³¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡»Å»ö¤Î¸úÎ¨²½¤òÅ°Äì¤¹¤ë
±Ä¶È»öÌ³¤ÎÊý¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¡Ö½ÉÂê¡×¤ò»ý¤Áµ¢¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£Ã±¸ìÅÐÏ¿¤ò¶î»È¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤òÄ¶Ã»»þ´Ö¤Ç½ñ¤¯¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÍâÆü¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ò°µ½Ì¤·¡¢Éô²¼¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦»þ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢»Å»ö¤ÎºÆ¸½À¤ò¾å¤²¤ë
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢»Å»ö¤Î³Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇºÆ¸½À¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È¤òÎã¤Ë¤È¤ë¤È¡¢¥¢¥Ý¼è¤ê¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤«¤±¤ë¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤òÅª³Î¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢¼è°úÀè¸õÊä¤ò¸·Áª¤·¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¥ê¥¹¥È¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¼ûÍ×¤¬²¢À¹¤Ç¡¢¼õÃí¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¶È³¦¤Î¤É¤ó¤ÊÉô½ð¤Ê¤Î¤«¡£º£¤¢¤Ê¤¿¤¬²ÝÂê²ò·è¤ËÌòÎ©¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤Ê¤Î¤«¡£¶¥¹ç¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¸ÜµÒ¤Ê¤Î¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Ëá¤¤¤Æ¤¤¿ÌÜÍø¤ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥È¡¼¥¯½Ñ¤Ç¡¢ÌÌÃÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾¯¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¤Î¿ô¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¿ô¤ÎÌÌÃÌ¥¢¥Ý¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿ÌÌÃÌ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢À®ÌóÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÌÌÃÌ¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â½¾Íè¤ò¾å²ó¤ë¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÅÙ¼õÃí¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Áê¼ê¤òÅª³Î¤Ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤Î´ðËÜ¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²áµî¤Î¿¶¤ê¤«¤¨¤ê¡×¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ä»öÌ³·Ï¤Î¶È¼ï¤Ç¤â¡¢¹Í¤¨Êý¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î»Å»ö¤ò¿¶¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼À®¸ù¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼Çä¤ì¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤«¡×¤òºÙ¤«¤¯Ê¬ÀÏ¤·¡¢Æ±ÍÍ¤Î»öÎã¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î»Å»ö¤ò¤µ¤é¤ËÀöÎý¤µ¤»¡¢¹â¤¤¼¡¸µ¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤âÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡ÖÍê¤ë¡×¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸úÎ¨²½¤·¡¢ºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Î»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¥¡¼¥¨¥ó¥¹»þÂå¡¢¹ç·×5²ó¤Î±Ä¶ÈÀ®ÀÓÁ´¼Ò1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3´üÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë3²ó¤Ï¡¢¸åÇÚ¤äÆ±Î½¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¡¼¥¨¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¶ÈÀÓ¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µëÎÁ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µëÎÁ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¶ÈÀÓ¤È¼Ò°÷¿ô¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÇ¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÏÂçÊÑ¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤ÆÁ´¼Ò1°Ì¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Á¤ç¤¦¤É²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¶ÈÀÓ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤¿¤áµëÎÁ¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤âµëÎÁ¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£·Ð¸³¤äµ»½Ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡ØÇä¤ì¤ë¡Ù¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿»ä¼«¿È¡¢Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò»ñÎÁ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¡Öµ¤¤Å¤¡×
¤½¤Îº¢¤Î»ä¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¤Û¤É¤Î±Ä¶È·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Á´¹ñ1°Ì¤Ë¤âµ±¤¡¢¡Ö±Ä¶È¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸åÇÚ¤äÆ±Î½¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á»ñÎÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤Îº¬µò¤¬Û£Ëæ¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤â¤ä¤êÊý¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤´¤È¤ÎÄó°Æ¤Î¤ä¤êÊý¤ä¡¢¼è°úÀè´ë¶È¤´¤È¤Î¾ÜºÙ¤Ê¹¶Î¬Ë¡¡£¡ÖÁê¼ê¤¬¤³¤¦È¯¸À¤·¤¿¤é¡¢¤³¤¦ÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Õ¥í¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¡Ä¡ÄÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤ÆâÍÆ¤ò¸«¤ä¤¹¤¤»ñÎÁ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸åÇÚ¤äÉô²¼¡¢Æ±Î½¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¥Æ¥¯¤òËá¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤â±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤ä¸åÇÚ¤Î»ØÆ³¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¾å»Ê¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¼¤Ò¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤äµ»½Ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Éô²¼¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö´ðËÜ¤Î¥¡×¡£Éô²¼¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¡¢É¬¤ºÌ¾Á°¤Ë¡Ö¤µ¤ó¡×¤òÉÕ¤±¡¢¡Ö¤Ç¤¹¡¢¤Þ¤¹¡×¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤È¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡Ö¡û¡û¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤Î·ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¿Æ¤·¤²¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏNG¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿Æ°¦¤ÎÉ½¸½¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤ÏÃúÇ«¸ì¤ÇÊÖ¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¾å¡¢Áê¼ê¤¬²¼¡×¤È¤¤¤¦¾å²¼´Ø·¸¤ò¸ÇÄê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤á¸ý¤ÏÃç¤¬¤¤¤¤¾Úµò¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÎÂ¦¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¾å¡×»Ê¤ÈÉô¡Ö²¼¡×¤Ê¤Î¤ÇÎ©¾ì¤Î¾å²¼¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎÌò³ä¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤É¤Ã¤Á¤¬¤¨¤é¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¾å»Ê¤¬Éô²¼¤è¤ê¤¨¤é¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¥¨¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¡×
¾å²¼´Ø·¸¤¬¸ÇÄê²½¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Éô²¼Â¦¤Ë²¿¤«º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Éô²¼Â¦¤ä¸åÇÚ¤«¤é²þÁ±Äó°Æ¤Ê¤ÉÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òí´í°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤¬Êú¤¨¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤äÇº¤ß¤ÎÇÄ°®¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼è°úÀè¤È¤ÎÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¡¢Éô²¼¤ÎÂà¿¦¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ø¼¨¤¬¡ÖÈ¿ÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î¼«Í³¤ÊµÄÏÀ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î¿ôÊâ¼êÁ°¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤«¤¬ÏÃ¤·Êý¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤³¤½¤¬Éô²¼¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤òËº¤ì¤º¡¢¡Ö¤µ¤óÉÕ¤±¡×¤È¡Ö¤Ç¤¹¡¢¤Þ¤¹¡×¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¡¼¥¨¥ó¥¹¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Áê¼ê¤¬¼ÒÄ¹¤ä¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ª½ñ¤Ç¤Ï¸Æ¤Ð¤º¡Ö¤µ¤óÉÕ¤±¡×¤òÅ°Äì¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
Áê¼ê¤¬¼ÒÄ¹¤Ê¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤·¸ß¤¤¤Ë¸ª½ñ¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤¨¤Ð¡Ö¼ÒÄ¹¡×¤È¡Ö²ÝÄ¹¡×¤Ê¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¾å²¼´Ø·¸¤¬¸ÇÄê²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ç¯¸ù½øÎó¤¬²ñ¼Ò¤ÎÂç¸¶Â§¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤äÊ¿À®Á°È¾¤Î»þÂå¤È¤Ï°ã¤¤¡¢º£¤ÏÀèÇÚ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉô²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¸åÇÚ¤äÆ±´ü¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¾å»Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤â¾ïÆüº¢¤«¤é¡Ö¤µ¤óÉÕ¤±¡×¤È¡Ö¤Ç¤¹¡¢¤Þ¤¹¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÇº¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¦¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿°û¤ß²ñ¤Î¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤¯¤À¤±¤¿¸ýÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤éÃç¤Î¤è¤¤Æ±´üÆ±»Î¤Ê¤é¡¢²ñ¼Ò¤Î³°¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤á¸ý¡×¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤ò¿¦¾ì¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊâ¿¦¾ì¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÃç¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¡Ö¤µ¤óÉÕ¤±¡×¤È¡Ö¤Ç¤¹¡¢¤Þ¤¹¡×¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êã·ÅÄ ¿¿»Ê ¡§ ¥¡¼¥ì¥¤¥ºÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë