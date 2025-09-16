¡Ø¹ñÅ´¹ÝÀ½µÒ¼Ö¶¡Ù¤ÎÉü´©¤¬·èÄê¡ªÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¤Ï9/16
JTB¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤È½ñÀô¤Ï¡¢²¬ÅÄÀ¿°ì»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¹ñÅ´¹ÝÀ½µÒ¼Ö¶¡Ù¤òÉü´©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÍ½þÆÃÅµÈÇ¤Î2¼ïÎà¤ò½ñÀô¡¦Ë§ÎÓÆ²½ñÅ¹¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡¢Í½Ìó¤ÏËÜÆü2025Ç¯9·î16Æü(²Ð)¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
µ®½Å¤ÊÌ¾Ãø¤¬¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÉü´©¤Ø
¡Ø¹ñÅ´¹ÝÀ½µÒ¼Ö¶¡Ù¤Ï¡¢JTB¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯·Á¼°¤ÎµÒ¼Ö¿Þ´Õ¤Ç¤¹¡£¡Ö½ñÀô¤È¡¢10ºý¡¡Âè2¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ÎÂè10ÃÆ¤È¤·¤ÆÀèÆüÉü´©¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ñÅ´¹ÝÀ½µÒ¼Öµ¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹ñÅ´»þÂå¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¹ÝÀ½µÒ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃµÞ¡¦µÞ¹Ô·Á¤äÍ¹ÊØ¡¦²ÙÊª¼Ö¡¢»ö¶ÈÍÑ¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¼°¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀºÌ©¤Ê·Á¼°¿Þ¤ä¿ÞÈÇ¡¢ËÉÙ¤Ê¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤°ìºý¤Ç¤¹¡£
Í½þÆÃÅµÉÕ¤¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤âÍÑ°Õ
Éü´©¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢Í½þÆÃÅµÉÕ¤¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í½þÆÃÅµÈÇ¤Ë¤Ï¡¢Å´Æ»±ÇÁüºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¤¤¤º¤ß´ë²è¡×¤¬À©ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëDVD¡Ø¹ñÅ´·ÁµÒ¼Ö¤È¤½¤Îµ°À×¡Áµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿Îó¼Ö¤¿¤Á¡Á¡Ù¡ÊÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯ÉÕ2ËçÁÈ¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµDVD¤Ë¤Ï¡¢µÒ¼Ö¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎÁö¹Ô¥·¡¼¥ó¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ñÀÒ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤Ç¤¢¤ëÌ¾Ãø¡Ø¹ñÅ´¹ÝÀ½µÒ¼Ö¶¡Ù¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤êÉü´©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í½þÆÃÅµÉÕ¤¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î°ìºý¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§JTB¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡¢½ñÀô¡Ë
¡ÊÅ´Æ»¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¡¢Î¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë