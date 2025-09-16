¡ÖFIBA U16½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥ÐーÈ¯É½¡ÄÃÝÆâ¤ß¤ä¤é12Ì¾¤¬Áª½Ð
¡¡9·î16Æü¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJBA¡Ë¤Ï¡ÖFIBA U16½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëU16½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î12Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹173.5¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥Áー¥à¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òºÙß·¹¬À¸¡ÊÂçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¹â¹»¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢ºù²Ö³Ø±à¹â¹»¤«¤é¤ÏÃÝÆâ¤ß¤ä¤ò´Þ¤àºÇÂ¿4Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½¥Áー¥à¤Ï16Æü¤«¤é¹ñÆâ¤Ç3Æü´Ö¤ÎÂè5¼¡¶¯²½¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢22Æü¤«¤é28Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥¹¥ì¥ó¥Ð¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¤Ø¸þ¤±½ÐÈ¯¡£½éÀï¤Ï22Æü17»þ30Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¥ê¥¢Àï¤È¤Ê¤ë¡£2009Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢U16½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏÁ´Âç²ñ¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤â8Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëU17¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£U16½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¥á¥ó¥Ðー
#6 ¾®ÎÓÍö¡ÊF¡¿174¥»¥ó¥Á¡¿»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡¹â¹»1Ç¯¡Ë
#7 À¶¿åÅ·æÆ¡ÊC¡¿181¥»¥ó¥Á¡¿¸óÀ®³Ø±à½÷»Ò¹â¹»2Ç¯¡Ë
#11 ²ÃÃÏÉ´²Ö¡ÊG¡¿170¥»¥ó¥Á¡¿ºù²Ö³Ø±à¹â¹»1Ç¯¡Ë
#13 ¸¢Æ£Ç«¡¹¡ÊF¡¿167¥»¥ó¥Á¡¿À»¥«¥¿¥ê¥Ê³Ø±à¹â¹»2Ç¯¡Ë
#15 ÃÝÆâ¤ß¤ä¡ÊG¡¿161¥»¥ó¥Á¡¿ºù²Ö³Ø±à¹â¹»2Ç¯¡Ë
#16 °ÂÆ£Îè¡ÊC¡¿180¥»¥ó¥Á¡¿Ä»¼è¾ëËÌ¹â¹»2Ç¯¡Ë
#21 ¶ÌÌÚ¤µ¤¯¤é¡ÊG¡¿169¥»¥ó¥Á¡¿ºù²Ö³Ø±à¹â¹»1Ç¯¡Ë
#28 ºÙß·¹¬À¸¡ÊF¡¿175¥»¥ó¥Á¡¿Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¹â¹»2Ç¯¡Ë¢¨¥¥ã¥×¥Æ¥ó
#38 ÌÚ²¼ºéÌï¡ÊC¡¿178¥»¥ó¥Á¡¿»¥ËÚ»ÔÎ©Åì·î´¨Ãæ³Ø¹»3Ç¯¡Ë
#48 °Â°æÊæ¹á¡ÊG¡¿168¥»¥ó¥Á¡¿»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡Ãæ³Ø¹»3Ç¯¡Ë
#55 ¾®ÅÄÍÛ²Æ»Ò¡ÊF¡¿174¥»¥ó¥Á¡¿ºù²Ö³Ø±à¹â¹»1Ç¯¡Ë
#71 ÀÐÌÊÊ¸¡ÊC¡¿185¥»¥ó¥Á¡¿µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¹â¹»1Ç¯¡Ë
¢¨½êÂ°¤Ï2025Ç¯9·î16Æü¸½ºß