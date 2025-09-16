１６日前引けの日経平均株価は前営業日比１３６円０１銭高の４万４９０４円１３銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億７５０万株、売買代金概算は２兆６１５４億円。値上がり銘柄数は１０９８、対して値下がり銘柄数は４５４、変わらずは６６銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は、前日の米国株市場でハイテクセクターを中心に大きく買われたことを背景に日経平均株価は続伸し、朝方に４万５０００円台に乗せる場面があった。米株市場では半導体関連が高く、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が８連騰と気を吐き連日で史上最高値を更新していることから、東京市場にもこの流れが波及した。しかし、その後は目先利益確定の売り圧力も表面化し、日経平均は一時マイナス圏に沈むなど上値の重さも意識されている。



個別では売買代金トップのディスコ<6146.T>が大幅高に買われたほか、東京エレクトロン<8035.T>も堅調。ＩＨＩ<7013.T>も買いが優勢。ソシオネクスト<6526.T>が高く、トヨタ自動車<7203.T>も上昇した。富士石油<5017.T>がストップ高人気となり、日本ケミコン<6997.T>も大きく株価水準を切り上げた。半面、ソフトバンクグループ<9984.T>が軟調、サンリオ<8136.T>、任天堂<7974.T>も冴えない。ＷＯＷＯＷ<4839.T>が急落、ＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032.T>、くら寿司<2695.T>、ラクスル<4384.T>なども大幅安。



出所：MINKABU PRESS