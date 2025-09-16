Snow Man阿部亮平“リプトン”ブランドアンバサダーに就任！CM＆メイキング映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Man阿部亮平が、紅茶ブランド「リプトン」のブランドアンバサダーに就任した。

■阿部亮平を起用した各種プロモーションも順次展開予定

紅茶ブランド「リプトン」は、2025年にブランド誕生135周年を迎えたことを記念し、阿部亮平をブランドアンバサダーに起用。

今回の起用に伴い、香りとおいしさを引き出すピラミッド(R)型ティーバッグでおなじみの「リプトン イエローラベル」と、これまでの緑茶とはひと味違うフレッシュな香りが楽しめる「リプトン グリーンティー」シリーズの広告ビジュアルに阿部が登場する。それぞれの世界観を表現した新CMは、10月1日より放映開始予定だ。

また、TVCMに加え、オリジナルグッズのプレゼントキャンペーン等、阿部亮平を起用した各種プロモーションも同日より順次展開予定。全国のスーパーマーケット等の量販店、一般小売店等では、等身大パネルの設置も予定されている。

プレゼントキャンペーンでは、期間中、店頭でリプトン製品を2点以上購入すると、阿部亮平が出演するグリーンティーのビジュアルをあしらった、リプトンオリジナルのクリアファイルが1枚プレゼントされる。

