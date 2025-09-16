&TEAM（エンティーム）のグループ公式Xが更新。メンバーK（ケイ）の最新オフショットが公開された。

【写真】透明感溢れる&TEAM Kの白タンクトップ姿／HARUAを肩に乗せるK（メンバー集合ショット）／TBS世界陸上応援サポーターを務める&TEAM K 他

■白タンクトップ姿でウィンクする&TEAM K

9月15日、&TEAMは千葉市蘇我スポーツ公園で開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』に出演。今回公開されたのはそのオフショットだ。

Kは、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 大好きな音楽でLUNEと一つになれて幸せ！ 来てくれてありがとう」とファンに感謝の気持ちを綴り、ハイアングルで撮影した2枚のセルフィーをポスト。頭に乗せたサングラスで前髪を上げ、白のタンクトップ姿でピースをしている。1枚は目元でピースしたウィンクショットとなっている。

SNSでは、「激忙しいハズなのに…輝くビジュ」「どこまでカッコよくなるんだ」「AIもかなわないキラメキ」「益々の透明感」「疲労感全く感じない」「ビジュが良すぎ」「推しが眩しすぎる」「Kくんの白タンクトップ姿多分宇宙一似合う」など、ファンから多くの反響が寄せられている。

なお、現在開催中の『東京2025世界陸上』（9月21日まで）で、TBS世界陸上応援サポーターを務めているK。この投稿にも「#この後の世界陸上も見てねっ」というハッシュタグを添えた。

■&TEAM KがHARUAを肩乗せ

Xには、他にも『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』のパネル前で撮影した集合ショットや円陣を組む動画も公開。集合ショットでKは、メンバーのHARUA（ハルア）を肩に乗せてピース。FUMA（フウマ）もJO（ジョウ）を肩に乗せするなど、それぞれの表情とポーズは充実感に満ちている。

■写真：TBS世界陸上応援サポーターを務める&TEAM K