¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÁ°È±¡×¥Ë¥åー¥Ø¥¢¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÄ¶Àä¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÂçÍ¥¾¡¡×¤ÈÀä»¿»¦Åþ¡ª½©¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ
Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥åー¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛNumber_i¤ÎºÇ¿·3¥·¥ç¥Ã¥È¡¿Á°È±¤ò¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¿¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×MV¤Ç¤Ï¥³ー¥ó¥í¥¦¥Ø¥¢¤âÈäÏª
¢£Á°È±¤¢¤ê¡ß¤æ¤ë¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ
¿ÀµÜ»û¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÁ°È±¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÀèÆü¤ÎÅê¹Æ¤Þ¤ÇÁ°È±¤ò¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÀµÜ»û¤À¤¬¡¢¤æ¤ë¤¯¥¦¥§ー¥Ö¤·¤¿ÌÀ¤ë¤á¤ÎÃãÈ±¤Ç¡¢Á°È±¤ÏÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¡£Âç¤¤¯¥¤¥áー¥¸¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÀµÜ»û¤Ï¥Ë¥åー¥Ø¥¢¤Ë¡¢Âµ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤¿¥Ùー¥¸¥å¥·¥ã¥Ä¡õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¹õ¡ß¥Ùー¥¸¥å¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¼ê¼ó¤Ë¥Ñー¥ë¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ°È±»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¾Â¡×¡ÖÁ°È±¤«¤é¤Î¤¾¤¯Æ·¤¬¥¥é¥¥é¡×¡Ö¥ï¥ó¥³¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÊ¿À®ÃË»ù¥Ó¥¸¥å¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ±¿§ÂçÍ¥¾¡¡×¡ÖÄ¶Àä¥¤¥±¥á¥ó¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
https://www.instagram.com/_yutajinguji/