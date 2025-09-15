『スター・ウォーズ：キャシアン・アンドー』エミー賞5部門受賞！ディズニープラス配信作品が計9部門獲得

“テレビ界のアカデミー賞”と称されるエミー賞の第77回授賞式が9月14日（現地時間）、アメリカにて開催。スター・ウォーズオリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ：キャシアン・アンドー』、スポーツ・ドキュメンタリー『ようこそレクサムへ』など、Disney+（ディズニープラス）で配信中の作品が計9部門を受賞した。

「スター・ウォーズ」シリーズ最高傑作とも言われる映画『ローグ・ワン』へと直結する最後の4年間を描いた、ディエゴ・ルナ主演のオリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ：キャシアン・アンドー』。重厚なストーリーテリングと緻密な世界観が高く評価され、SFドラマの新たな金字塔としても名高い本作は、ドラマ・シリーズ部門 脚本賞を含む、計5部門を受賞。最終シーズンで見事な成果を収めた。

『ようこそレクサムへ』は、「デッドプール」シリーズや『フリー・ガイ』などで知られる人気俳優のライアン・レイノルズが、全米ご長寿ドラマ『フィラデルフィアは今日も晴れ』で企画・製作総指揮・出演の3役をこなすロブ・マケルヘニーと共に、世界で3番目に古いプロサッカークラブ「レクサムFC」の運営を学ぶスポーツ・ドキュメンタリー。サッカー経験ゼロの2人が、オーナーとして修練を積みながら、チームと共にその町の未来を見つめていく姿を描く本作は、リアリティ部門音響賞、アンストラクチャード・リアリティ部門映像編集賞の2部門に輝いた。

また、音楽ドキュメンタリーの『ビートルズ ’64』がノンフィクション部門音響賞を、『ジョン・ウィリアムズ/伝説の映画』がノンフィクション/リアリティ部門音響編集賞を受賞し、ディズニープラスで配信中の作品が計9部門を獲得した。

なお、本授賞式には、昨年の第76回エミー賞において、作品賞、主演男優賞、主演女優賞をはじめドラマ・シリーズ部門の主要部門を独占しエミー賞史上最多となる18部門受賞という快挙を成し遂げた『SHOGUN 将軍』より、真田広之とアンナ・サワイがドラマ・シリーズ部門脚本賞のプレゼンターとして登場。見事受賞したダン・ギルロイ（『スター・ウォーズ：キャシアン・アンドー』）にトロフィーを授与した。

第77回エミー賞受賞一覧（ディズニープラスで配信中の作品）

『スター・ウォーズ：キャシアン・アンドー』シーズン2

ドラマ・シリーズ部門 脚本賞

ファンタジー／SF 部門 衣装賞

歴史劇＆ファンタジー（1時間以上）部門プロダクション・デザイン賞

ドラマ・シリーズ部門 映像編集賞

視覚効果賞 シーズン／テレビ映画

『ようこそレクサムへ』シーズン3

リアリティ部門 音響賞

アンストラクチャード・リアリティ部門 映像編集賞

『ビートルズ ’64』

ノンフィクション部門 音響賞

『ジョン・ウィリアムズ/伝説の映画』

ノンフィクション／リアリティ部門 音響編集賞

