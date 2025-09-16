¡ÖÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤â¤½¤¦¡×¹ë½£¤Î½ÏÎý»Ø´ø´±¤¬¹ÅçÀï¤òÁ°¤ËJ¥ê¡¼¥°Àª¤ò¸ì¤ë¡ªÂç²ñÊý¼°ÊÑ¹¹¤òÂç´¿·Þ¡Ö¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÚACLE¡Û
¡¡£¹·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£±Àá¤Ç¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬Á°¼Ô¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î½éÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥¦¥ì¥ê¥ª¡¦¥ô¥£¥É¥Þ¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢No.1¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Ï¡¢Á°²ó¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¡£¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸£¸»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢¥é¥¦¥ó¥É16°Ê¹ß¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2008Ç¯¤Ë¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò·è¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä58ºÐ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢Âç²ñÊý¼°¤ÎÊÑ²½¤ò¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç³ÊÃÊ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Á¤Î¹â¤¤¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò£´»î¹ç¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤ò£´»î¹çÀï¤¨¤ë¡£¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡£
¡¡²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¶ìÀï¡ÊÌ¤¾¡Íø¤ÇÇÔÂà¡Ë¤ò¸«¤¿¡£A¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÍ½»»¤¬ÍÚ¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¼ã¼ê¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£²æ¡¹¤â¤«¤Ê¤ê¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡£¤½¤³¤½¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¯¹ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ACLE¤ÏA¥ê¡¼¥°¤è¤ê£±¤«·îÁá¤¯³«Ëë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¤ÎJ¥ê¡¼¥°Àª¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¡¢»î¹ç´ª¤ÎÎôÀª¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥ô¥£¥É¥Þ¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÄ¹¤¤¡£²æ¡¹¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹Åç¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï´°Á´¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤ÏÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°Àª¤Î¸«Î©¤Æ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢µ»½Ñ¤¬¹â¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ËÍ¥¤ì¡¢¶Ë¤á¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤À¡£Èó¾ï¤ËÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×
¡¡µ¨Àá¤ÏÆüËÜ¤ÈµÕ¡£½ù¡¹¤ËÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¤Î·èÀï¤òÀ©¤¹¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£ÇòÀ±È¯¿Ê¤ò¾þ¤ê¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤ÎºÊ¡õÎø¿Í¤¿¤Á
¡¡¥¢¥¸¥¢No.1¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Ï¡¢Á°²ó¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¡£¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸£¸»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢¥é¥¦¥ó¥É16°Ê¹ß¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç³ÊÃÊ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Á¤Î¹â¤¤¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò£´»î¹ç¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤ò£´»î¹çÀï¤¨¤ë¡£¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡£
¡¡²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¶ìÀï¡ÊÌ¤¾¡Íø¤ÇÇÔÂà¡Ë¤ò¸«¤¿¡£A¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÍ½»»¤¬ÍÚ¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¼ã¼ê¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£²æ¡¹¤â¤«¤Ê¤ê¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡£¤½¤³¤½¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¯¹ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ACLE¤ÏA¥ê¡¼¥°¤è¤ê£±¤«·îÁá¤¯³«Ëë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¤ÎJ¥ê¡¼¥°Àª¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¡¢»î¹ç´ª¤ÎÎôÀª¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥ô¥£¥É¥Þ¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÄ¹¤¤¡£²æ¡¹¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹Åç¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï´°Á´¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤ÏÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°Àª¤Î¸«Î©¤Æ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢µ»½Ñ¤¬¹â¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ËÍ¥¤ì¡¢¶Ë¤á¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤À¡£Èó¾ï¤ËÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×
¡¡µ¨Àá¤ÏÆüËÜ¤ÈµÕ¡£½ù¡¹¤ËÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¤Î·èÀï¤òÀ©¤¹¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£ÇòÀ±È¯¿Ê¤ò¾þ¤ê¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤ÎºÊ¡õÎø¿Í¤¿¤Á