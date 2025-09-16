¡Ú¥µ¥Ã¥«ーJ1¡Ã¥¢¥ë¥Ó¡ÛºÇ²¼°Ì¤«¤éÉâ¾å¤ØÎý½¬¸ø³« º£½µËö¤Ë19°Ì²£ÉÍFC¤ÈÂÐÀï¡Ú¿·³ã¡Û
J1ºÇ²¼°Ì¤Ë¶ì¤·¤à¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¡¢º£½µËö20Æü(ÅÚ)¤Ë¥¢¥¦¥§ー¤Ç19°Ì¤Î²£ÉÍFC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤¿º£Æü¤ÎÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤Î¥ª¥Õ¤ò¶´¤ß¡¢²£ÉÍFCÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¡ÅÀ20¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¤ËÂÐ¤·¡¢19°Ì¤Î²£ÉÍFC¤Ï¾¡ÅÀ24¡£J1»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
16Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¤ÎÀµ³Î¤µ¤äÁª¼êÆ±»Î¤ÎÏ¢Æ°¤·¤¿Æ°¤¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢½ª»Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç½µËö¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
20Æü(ÅÚ)¤Î²£ÉÍFCÀï¤Î¼¡¤Ï¡¢23Æü(²Ð)¤Ë¥Ûー¥à¤ÇÌ¾¸Å²°¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
15Æü¤Î¥ª¥Õ¤ò¶´¤ß¡¢²£ÉÍFCÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¡ÅÀ20¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¤ËÂÐ¤·¡¢19°Ì¤Î²£ÉÍFC¤Ï¾¡ÅÀ24¡£J1»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
16Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¤ÎÀµ³Î¤µ¤äÁª¼êÆ±»Î¤ÎÏ¢Æ°¤·¤¿Æ°¤¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢½ª»Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç½µËö¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
20Æü(ÅÚ)¤Î²£ÉÍFCÀï¤Î¼¡¤Ï¡¢23Æü(²Ð)¤Ë¥Ûー¥à¤ÇÌ¾¸Å²°¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£