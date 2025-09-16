2025年9月14日、声優の花澤香菜と小野賢章が離婚したことを受け、中国のネットユーザーから、驚きの声が上がっている。

同日、花澤は自身のInstagram（インスタグラム）公式アカウントで「関係者の皆さま、並びにいつも応援下さっている皆さまへ」と題し、「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と小野と離婚したことを明かした。離婚の理由については「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と説明している。

また、「これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりおわび申し上げます」と謝罪し、「今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。小野賢章 花澤香菜」と結んだ。なお、小野も同様の文書をX公式アカウントで発表している。

2人は20年7月に結婚を公表していた。花澤は「五等分の花嫁」の中野一花（なかのいちか）や「鬼滅の刃」の甘露寺蜜璃（かんろじみつり）など、数多くの人気作品に出演してきた。小野も約10年間にわたり映画「ハリー・ポッター」シリーズのハリー役の吹替を担当し、その後もアニメ「黒子のバスケ」の黒子（くろこ）テツヤ役、「文豪ストレイドッグス」の芥川龍之介（あくたがわりゅうのすけ）役など、幅広い作品で活躍している。

中国のSNS・微博（ウェイボー）でも「#花澤香菜離婚」がエンタメランキングで1位となるほどの話題となった。また、611万人以上のフォロワーを持つブロガーが同話題について投稿すると、「ショック」「意外だな」「残念すぎる」「なんてことだ…」「完全に予想外だった」「この2人いつも仲むつまじかったのに」「このカップルが離婚するなんて本当に衝撃！。以前は2人で同じ舞台に立つときも、個別のインタビューでも、幸せそうな雰囲気があふれていたのに」と驚きの声が集まった。

一方で、「受け止めるしかないな」「2人の選択を尊重したい」「離婚もまた幸せのためだ」「2人がそれぞれの幸せを見つけられますように」「それぞれに仕事があるから、確かに妥協は難しい」「2人とも大人気だから、会える時間も少なく、生活のリズムも合わない。離婚も理解できる」と理解を示す声や応援する声も多く寄せられた。（翻訳・編集/岩田）