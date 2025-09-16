ROIROM、初の単独公演決定「一生忘れられない時間を」「みんなとデビューの瞬間を」
本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが、11月23日に東京・有明アリーナで初の単独公演『ROIROM debut showcase 〜dear cHaRm〜 presented by BEAT AX VOL.7』を開催することが決定した。
『ROIROM debut showcase 〜dear cHaRm〜 presented by BEAT AX VOL.7』
デビュー直後から雑誌・CM・音楽番組などで話題を呼ぶ2人が、結成半年にして初の単独公演。“オリジナル楽曲”をcHaRm(ファンの呼称)の前で初パフォーマンスを披露するほか、この半年の軌跡を追いかけた映像や、ROIROMの素顔垣間見えるトークブロックも予定されている。
本多は「一生忘れられない時間を用意します!! cHaRmと会える最初のステージ! 楽しみにしててね!」、浜川は「cHaRmのみんなと一緒にデビューの瞬間を迎えられるのが、本当にうれしいです。楽しみにしていてください!」とコメントしている。
