¡Ú·Ù²ü¡Û»³ÄºÉÕ¶á¤«¤é±ì¡¡»ó°¤´¨³Ù¤Ç²Ð»³³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¡¡²Ð¸ýÉÕ¶á¤Ø¤ÎÆþ»³¤òµ¬À©¡¡·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£²
»ó°¤´¨³Ù¤ÎÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤¬²Ð¸ý¼þÊÕ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤òµ¬À©¤¹¤ë¡Ö£²¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¶üÏ©»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï·Ù²ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂ¼ÅÄ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë¡Ö»³ÄºÉÕ¶á¤«¤é±ì¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»¥ËÚ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶üÏ©»Ô¤ÈÂ´óÄ®¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»ó°¤´¨³Ù¤Ç¤Ï¡¢£¹·î£±£±Æü¤«¤é²Ð»³³èÆ°¤Î³èÈ¯²½¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¦¤±µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ò¡Ö£±¡×¤«¤é²Ð¸ý¼þÊÕ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ê¤É¤òµ¬À©¤¹¤ë¡Ö£²¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¶üÏ©»Ô¤Ç¤Ï£±£¶Æü¤âÅÐ»³¸ý¤Ë²Ð¸ýÉÕ¶á¤ÎÆþ»³¤òµ¬À©¤¹¤ë´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¡¢·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¶üÏ©»Ô°¤´¨Ä®¹ÔÀ¯¥»¥ó¥¿ー¿¦°÷¡Ë¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤ä³°¹ñ¤«¤éÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
Â´óÄ®¤Ç¤â£±£¶Æü¤«¤é²Ð¸ýÉÕ¶á¤ÎÆþ»³¤òµ¬À©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£