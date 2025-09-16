お笑いタレントのふかわりょう（51）が主演・脚本・監督を務める、日本語の面白さをテーマにした異色のバラエティー番組が誕生した。BSフジ「ふかわふかわしてるテレビ」で10月26日午後9時から放送。「いつか日本語と戯れる番組をやりたいと思っていた」と念願の放送に胸を躍らせている。

「古古古米」や「すぎる」の乱用など、気になる日本語について言語学者の川添愛さんとトークを展開。間にはふかわの小説などをベースにした、言葉にまつわるショートコントドラマが挟み込まれる。「言葉に対する関心が高まっている今の時代にフィットした企画。ふかわ濃度が高い」とふかわワールド全開の55分に手応えを感じている。

芸人、MC、コラムニストなどとして日本語を巧みに操り、芸能界を30年以上生き抜いてきた。「言葉はファッション。言葉も状況に合わせて選ばれるし、トレンドもある」というのが考え。そんな自身の境遇から、若者を中心に起こる日本語の使われ方の変化などには、人一倍アンテナを張っている。「普段何げなく使っている日本語がこんなに面白いのかと気づきがある。日本人の国民性とかが見えるのも楽しい」と奥深さを語った。

誤用も含めて、日本語のユニークさをとことん味わう番組内容。「アカデミックさは求めずに、このまま、ぬるま湯くらいの温度感でいきたい。ずっと日本語と戯れていたい」と続編に意欲を見せる。ゆるく、面白く、日本語の魅力を発信する。（前田 拓磨）