¼ò¤ä¿çÌ²Ìô°û¤ß±¿Å¾¡Ä»ö¸Îµ¯¤³¤·±¿Å¾¼ê¤Ë¥±¥¬¤µ¤»¤¿¤«¡¡ÃË¤òÂáÊá
¼ò¤ä¿çÌ²Ìô¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·±¿Å¾¼ê¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢54ºÐ¤ÎÃË¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¿¢¾¾Âç¼ùÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤È¤·5·î¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¼ò¤ä¿çÌ²Ìô¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¡¢Á´¼£3½µ´Ö¤Î¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¢¾¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤é´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿µ²±¤ÏÌµ¤¤¤¬¡¢ »ä¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£