ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡Âè2ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤Çº£µ¨¼«¸ÊºÇÄ¹20»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¡ª¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÆ±ÅÀµ¾Èô¸Æ¤Ó¹þ¤à
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¨¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î15Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢º£µ¨¼«¸ÊºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë20»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡0¨¡1¤Î3²ó1»à»°ÎÝ¤È°ìÂÇÆ±ÅÀ¤Î¹¥µ¡¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«¶Ë¤á¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¡£¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÃæµ¾Èô¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ï9²ó¤ÎÂè6ÂÇÀÊ¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢6ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£º£µ¨ºÇÄ¹¥¿¥¤¤Î19»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈ¯¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤é¤Ë¼¡¤¤¤Ç»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î2Ç¯Ï¢Â³50¹æ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤Ï¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬ÀèÈ¯²óÈò¤·¤Æ¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¤¿5Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤«¤éÃæ10Æü¤Ç16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Î¥«¡¼¥É2ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤¬·èÄê¡£ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£