RIKACO¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¡È¾×·â¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö6ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÎ¤«¤éÄ¶ÀäÈþ¿Í¤µ¤ó¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎRIKACO¡Ê59¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¤Îµ®½Å¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼êÂ¤¬Ä¹¤¹¤®¡Ä¡ª¥Õ¥¡¥ó¡È¾×·â¡É¤Î6ºÐ¤ÎRIKACO
¡¡RIKACO¤Ï¡ÖÉã¤¬¤ª¿ÀÍÁ¤¬¹¥¤¤Ç»º¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²£ÉÍ¤Î¤ªº×¤ê¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¿º¢¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï6ºÐº¢¡¢¤ª¿ÀÍÁ¤Î¾å¤Ë¤¢¤²¤Æ¤â¤é¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÄóÅô¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤Á¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤Ï²£ÉÍ¤Ç¤Ê¤¯À¤ÅÄÃ«¶è¤ËÄ¹¤¯µï¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿±ï¤¢¤Ã¤Æ¤ª¿ÀÍÁ¤òÃ´¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ËÂÎ¤Ë¿È¤ËÉÕ¤¤¤¿¿ÀÍÁÃ´¤®¤Ä¤¤¤Ä¤¤·ì¤¬Áû¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿´Ä¶¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡ª¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö6ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼êÂ¤ÎÄ¹¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤È¤Î¡ÖÀÎ¤«¤éÄ¶ÀäÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼êÂ¤¬Ä¹¤¹¤®¡Ä¡ª¥Õ¥¡¥ó¡È¾×·â¡É¤Î6ºÐ¤ÎRIKACO
¡¡RIKACO¤Ï¡ÖÉã¤¬¤ª¿ÀÍÁ¤¬¹¥¤¤Ç»º¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²£ÉÍ¤Î¤ªº×¤ê¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¿º¢¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï6ºÐº¢¡¢¤ª¿ÀÍÁ¤Î¾å¤Ë¤¢¤²¤Æ¤â¤é¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÄóÅô¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤Á¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤Ï²£ÉÍ¤Ç¤Ê¤¯À¤ÅÄÃ«¶è¤ËÄ¹¤¯µï¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿±ï¤¢¤Ã¤Æ¤ª¿ÀÍÁ¤òÃ´¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ËÂÎ¤Ë¿È¤ËÉÕ¤¤¤¿¿ÀÍÁÃ´¤®¤Ä¤¤¤Ä¤¤·ì¤¬Áû¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿´Ä¶¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡ª¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö6ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼êÂ¤ÎÄ¹¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤È¤Î¡ÖÀÎ¤«¤éÄ¶ÀäÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£