¸µ¥â¡¼Ì¼¡£ÀÐ¹õºÌ¡¢Ç¾¼ðáç¤ò¸øÉ½¤·¤¿É×¡¦¿¿Ìð¤Ø¤Î»×¤¤¡¡Æ®ÉÂ»Ù¤¨Â³¤±¡Ö¼ç¿Í¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ç¾¼ðáç¤ò¸øÉ½¤·¤¿LUNA SEA¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¡Ê55¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐ¹õºÌ¡Ê47¡Ë¤¬16Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ®ÉÂ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡Ä¼ê¤ò·Ò¤°¸å¤í»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿ÀÐ¹õºÌ
¡¡ÀÐ¹õ¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤«¤é»ä¤Ë¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂô»³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡ÖÀèÆü¡¢É×¤Ç¤¢¤ëLUNA SEA¿¿Ìð¤Î¸½ºß¤ÎÉÂ¾õ¤¬ËÜ¿Í¤è¤ê¸ø¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¸ÞÇ¯´Ö¡¢¿¿Ìð¤Î¶¯¤¤¿®Ç°¤Ç¡¢Æ®ÉÂ¤Ï¸øÉ½¤»¤ºÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ì¥×¥ì¡¼¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼å²»¤òÅÇ¤«¤º¡¢²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤ºÊâ¤à¿¿Ìð¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡Öº£¸å¤È¤âÉ×ÉØ¶¦¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òº£·î8Æü¤Ë¸øÉ½¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤³¤È¡¢´õË¾¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Ìð¤ÈÀÐ¹õºÌ¤Ï2000Ç¯5·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢ 02Ç¯9·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¡¢04Ç¯8·î¤ËÂè3»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡Ä¼ê¤ò·Ò¤°¸å¤í»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿ÀÐ¹õºÌ
¡¡ÀÐ¹õ¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤«¤é»ä¤Ë¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂô»³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡ÖÀèÆü¡¢É×¤Ç¤¢¤ëLUNA SEA¿¿Ìð¤Î¸½ºß¤ÎÉÂ¾õ¤¬ËÜ¿Í¤è¤ê¸ø¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¸ÞÇ¯´Ö¡¢¿¿Ìð¤Î¶¯¤¤¿®Ç°¤Ç¡¢Æ®ÉÂ¤Ï¸øÉ½¤»¤ºÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ì¥×¥ì¡¼¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼å²»¤òÅÇ¤«¤º¡¢²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òº£·î8Æü¤Ë¸øÉ½¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤³¤È¡¢´õË¾¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Ìð¤ÈÀÐ¹õºÌ¤Ï2000Ç¯5·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢ 02Ç¯9·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¡¢04Ç¯8·î¤ËÂè3»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£