¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÃË»Ò110mH¤ËÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡¢ÌîËÜ¼þÀ®¤¬½à·è¾¡¤ËÄ©¤à ÃË»ÒÁö¹âÄ·¤ÏÆüËÜ½é¤ÎWÆþ¾Þ¤Ø¡Ê4ÆüÌÜ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Ë
1991Ç¯°ÊÍè34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡£4ÆüÌÜ¤Ï¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¼ïÌÜ¤Ê¤ÉÃíÌÜÁª¼ê¤È¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤¬ÆüËÜÀª3¿ÍÌÜ¤ÎÃË»Ò800m¤ËÅÐ¾ì
2011Ç¯¤Î´Ú¹ñ¡¦¥Æ¥°Âç²ñ°ÊÍè7Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜÀª½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË»Ò800m¡£Æ±¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò¤â¤Á¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶ðÂôÂç³Ø1Ç¯À¸¤ÎÍî¹ç¹¸¡Ê19¡¢¶ðÂôÂç¡Ë¤¬½é¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ËÎ×¤à¡£
¥Ñ¥ê¤Ç¥á¥À¥ë¤â¸«¤¨¤¿ÀÖ¾¾ÎÊ°ì¤¬¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òÉñ¤¦
ÃË»ÒÁö¹âÄ·¤Î·è¾¡¤Ï»Ë¾å½é¤á¤ÆÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬2¿Í½Ð¾ì¡£À¤³¦Î¦¾å¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤È¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤ÇÏ¢Â³Æþ¾ÞÃæ¤ÎÀÖ¾¾ÎÊ°ì¡Ê30¡¢SEIBU PRINCE¡Ë¤¬ÆüËÜÄ·Ìö»Ë¾å½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤¦¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç3cm¤Î5°Ì¤È¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¥¸ÅÍ¥ÅÍ¡Ê27¡¢FAAS¡Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¡£
ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«
ÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë½à·è¾¡¡¦·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¥Ñ¥ê¸ÞÎØ5°ÌÆþ¾Þ¡¦Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê23¡¢JAL¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜÎ¦¾å»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë°Î¶È¤ËÄ©¤à¡£Í½Áª¤ò13ÉÃ22¤ÇÁÈ2Ãå¤ÇÍ¾Íµ¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¡£¤Þ¤¿½é½Ð¾ì¤ÎÌîËÜ¼þÀ®¡Ê29¡¢°¦É²¶¥µ»ÎÏËÜÉô¡Ë¤â4Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢¸«»öÃå½ç¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¥¥Ô¥¨¥´¥ó¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤¬3Ï¢ÇÆ¡õÀ¤³¦¿·ÁÀ¤¦
½÷»Ò1500£í¤ÎÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎF.¥¥Ô¥¨¥´¥ó¡Ê31¡¢¥±¥Ë¥¢¡Ë¤Ï½Ð»º¸å¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¡¢¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¡õÀ¤Î¦Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®Ãæ¤ÎÀäÂÐ½÷²¦¡£ËÀ¹âÄ·¤Ó¤Î£Á.¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤ËÂ³¤¹ñÎ©¤ÎÉñÂæ¤Çº£Âç²ñ2¸ÄÌÜ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
91Ç¯¤ÎÅìµþÂç²ñ°ÊÍè¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ø
ÃË»Ò400m½à·è¾¡¤Ç¤Ï91Ç¯ÅìµþÂç²ñ¤Î¹âÌî¿Ê°ÊÍè¤È¤Ê¤ë·è¾¡¿Ê½Ð¤òÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡Ê23¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡£Í½Áª¤ÇÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë44ÉÃ44¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Î¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à¤Î¤«ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û
19:35¡Á¡¡ÃË»Ò800m Í½Áª¡ÊÍî¹ç¹¸¡Ë
19:40¡Á¡¡½÷»Ò»°ÃÊÄ· Í½ÁªAB¡Ê郄Åç¿¿¿¥»Ò¡¢¿¹ËÜËãÎ¤»Ò¡Ë
20:35¡Á¡¡ÃË»ÒÁö¹âÄ· ·è¾¡¡ÊÀ¥¸ÅÍ¥ÅÍ¡¢ÀÖ¾¾ÎÊ°ì¡Ë
20:40¡Á¡¡ÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë ½à·è¾¡¡ÊÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡¢ÌîËÜ¼þÀ®¡Ë
21:00¡Á¡¡ÃË»Ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê ·è¾¡
21:07¡Á¡¡½÷»Ò400m ½à·è¾¡
21:35¡Á¡¡ÃË»Ò400m ½à·è¾¡¡ÊÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡Ë
22:05¡Á¡¡½÷»Ò1500m ·è¾¡
22:20¡Á¡¡ÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë ·è¾¡¡Ê¢¨¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¼¡Âè¤ÇÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡¢ÌîËÜ¼þÀ®¡Ë
¢¨Å·¸õ¤ä¿Ê¹Ô¾õ¶·¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£