Åìµþ¡¦»°¸®Ãã²°¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç²ÐºÒ¡ÄÎÙ¤ÎÅ¹¤Ë¤â±ä¾Æ¡¡ÄÌÊó¤«¤é2»þ´Ö¶á¤¯·Ð¤Ä¤â¾Ã²Ð³èÆ°Â³¤¯¡¡¿ßË¼¤Ç»Å¹þ¤ßÃæ¤Ë½Ð²Ð¤«

Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î»°¸®Ãã²°±Ø¶á¤¯¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢16Æü¸áÁ°11»þÈ¾¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°9»þ55Ê¬¤´¤í¡¢Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤äÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³«Å¹Á°¤Ë1³¬¤Î¿ßË¼¤Ç»Å¹þ¤ßÃæ¤Ë½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤Ï¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£±ì¤¬¥Ð¡¼¥Ã¤Ã¤Æ¡£Â©¤¹¤ë¤Î¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÎÙ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É19Âæ¤¬¸½¾ì¤Ë½Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ÎÅ¹¤Ï¡¢ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦»°¸®Ãã²°±Ø¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¹ñÆ»246¹æÀþ¤Î¾å¤ê¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£