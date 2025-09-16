本塁打王争いも直接対決、まずシュワーバーが53号

米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でフィリーズと対戦。大谷翔平投手とホームラン王を争うカイル・シュワーバー外野手に、初回いきなり53号ソロを許した。あっという間に右翼席に達した一撃に、ドジャースの地元局が嘆きを通り越し、絶賛の言葉を並べている。

シュワーバーは「2番・DH」で先発し、初回1死走者なしで打席に立った。左腕バンダがカウント2-2から外角に投じたスライダーを腕を伸ばして引っ張ると、打球は右翼席へ。最後は片手でとらえたような打撃に、マウンドのバンダは思わずしゃがみ込んだ。打球速度103.8マイル（約167キロ）、飛距離390フィート（約118.9メートル）だった。

これに称賛を浴びせたのが、ドジャースの地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席だ。実況のジョー・デービス氏が「手を伸ばして、右中間に打ち……入りました！ カイル・シュワーバーが2ストライクから、バランスを崩しながら、力ずくで今季53号を打ちました！怪力です。なんという強打者！！」と声を張り上げて伝えた。

解説のジェシカ・メンドーサ氏は「下半身は完全に崩されていました。3球連続でフォーシームを投げられたので、下半身はそれに対応しようとしていたのでしょうが、上半身だけで持っていきました。シュワーバーは球界屈指の強打者ですが、これはスライダーを打ちました。打った瞬間は弱いフライボールに見えましたが、それが伸びて伸びて入りました！」とテクニックを称賛した。



（THE ANSWER編集部）