今年も待ってたよーーッッ♡【ミスド】手土産にしたい！「新作ドーナツ」

【ミスタードーナツ】で昨年人気を集めた「さつまいも & 栗」のほっこりドーナツが今年も登場！ 今回は、食べ比べもおすすめの「新作いもくりドーナツ」をご紹介します。10月下旬までの販売予定ですが、早めに終売となる可能性もあるため早めのチェックがおすすめです。

栗のような見た目が可愛い！ マロン風味チョコをコーティング

「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」は、@ftn_picsレポーターHaruさんによると「コロンとしたフォルムが可愛い」「食べ応えのある」ドーナツとのこと。中にはホイップクリームをサンド。マロン風味のチョココーティングがたっぷりとかかっていて、口いっぱいに栗の味わいを感じられそうです。値段は\237（税込）です。

リピしたくなるおいしさ！ マロンホイップとグレーズが特徴

レポーターHaruさんが「栗を感じるマロンホイップがサンドされていて美味」と絶賛するのは、「くりド マロンホイップ & ハニー」です。公式サイトによると「焼き栗風味のマロンホイップ」を「栗をイメージしたホクホク & しっとり食感の生地」でサンド。さらにグレーズでコーティングしています。

見た目の可愛さにうっとり！ スイートポテトフィリングのせドーナツ

しっとりとしたドーナツ生地にスイートポテトフィリングをのせた「さつまいもド しっとりスイートポテト」。レポーターHaruさんによると、ドーナツ生地とスイートポテトフィリングが「ベストマッチ」で「お芋をしっかりと感じられる一品」に仕上がっているそう。パッケージがかわいいので、手土産にも重宝するはず。値段は\205（税込）です。

この組み合わせハマりそう！ 蜜たっぷりのさつまいもドーナツ

てりてりのソースがたっぷりと絡んだこちらのドーナツは「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」。レポーターHaruさんは「見た目以上にお芋でびっくり」したそう。生地にはさつまいもの粉末が使われており、濃蜜いもソースと合わせることでよりさつまいも感がUPするかも。濃密いもソースは「あと引く美味しさ」とのことなので、最後まで飽きずに食べられそうです。値段は\183（税込）です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Yuri.A