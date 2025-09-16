¡Ö¡ØÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ä²ò¸Û¤Î¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¹ñÀÒÃË¡Ö¸µ¾å»Ê¤òÊñÃú¤Ç¡×¶¡½Ò¤·¤¿¡Ö²æËý¤Î¸Â³¦¡×
»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é£³»þ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ã¤Æ¤â·Ù»¡´±¤¬¹Ô¤¤«¤¤¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤ÏÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Åìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÇÊªÁû¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿40Âå½÷À¤¬¡¢¤ª¤Ó¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤¹¡£µ¼Ô¤¬£¹·î12Æü¤ÎÌë¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¡Ê¹Á¶è¡Ë¤Î°û¿©Å¹¤¬½¸¤Þ¤ëÈË²Ú³¹¡£Æ±ÃÏ¶è¤Ë·ú¤Ä¥Ó¥ëÆâ¤Ç¡¢30Âå¤ÎÃËÀ¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÍ¼Êý£µ»þÈ¾¤´¤í¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
»ö·ï¸½¾ì¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃË¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥à¡¦¥á¥¹¥Õ¥£¥ó¡¦¥à¥é¥ì¥Ã¥ÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤À¡£¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥àÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤Î£³³¬¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬¤¢¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î30ÂåÃËÀÌò°÷£Á¤µ¤ó¤ÎÊ¢¤ò¡¢¿ÏÅÏ¤êÌó25Ñ¤ÎÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø½¾¶È°÷¤¬»É¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥àÍÆµ¿¼Ô¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï·ì¤¬¥Ù¥Ã¥È¥ê¤È¤Ä¤¤¤¿ÊñÃú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»É¤µ¤ì¤¿£Á¤µ¤ó¤Ï¥¹¥°¤ËÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡Ê¤½¤Î¸å¡¢°Õ¼±²óÉü¡Ë¡£¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥àÍÆµ¿¼Ô¤«¤éÊñÃú¤ò¼è¤ê¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿ÊÌ¤ÎÃËÀ½¾¶È°÷¤â¡¢»Ø¤òÀÚ¤ê·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¡×
¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥àÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢£Á¤µ¤ó¤¬¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¤Î¸µ¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¡££±Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë²ñ¼Ò¤¬·Ð±Ä¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¯¤È²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥àÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ò¸Û¤µ¤ì¤ÆÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê£Á¤µ¤ó¤Ï¡Ë¡Ø¼¡¤Î¿¦¾ì¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ê»Å»ö¤ò¡Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿²ó¤«ÁêÃÌ¤·¤¿¤¬¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²æËý¤Î¸Â³¦¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ÊñÃú¤Ç¡Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¶¼¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ö·ïÅö»þ¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í½¾¶È°÷¤È¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤Èº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÂç¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡££Á¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ø¿¦¾ì¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¡¢¿ÆÀÚ¿´¤«¤é½Ð¤¿ÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤Û£Ëæ¤Ê¼Ò¸ò¼Îá¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø²¿¤«ÎÉ¤¤»Å»ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ù¤°¤é¤¤¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¸µ¾å»Ê¤Ë¡ØÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ø¾Íè¤òÊÝ¾ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶ñÂÎÅª¤Ë»Å»ö¤ò°¶Àû¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£Á¤µ¤ó¤Î¿ÆÀÚ¿´¤¬Íý²ò¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òµÕº¨¤ß¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤Ë¤ª¤è¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
£¹·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á÷¸¡¤Ç¡¢¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥àÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤ÞÊóÆ»¿Ø¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸îÁ÷¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£