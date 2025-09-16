ºÇ¹â¡È37ÅÙ¡É¤ÎÍ½ÁÛ¡ÄÌ¾¸Å²°¤ÇÇ¯´ÖÌÔ½ëÆü¿ô¤Î²áµîºÇÂ¿¹¹¿·¤« ¸áÁ°Ãæ¤«¤é´û¤Ë33.4ÅÙ °¦ÃÎ¤È»°½Å¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È
¡¡Åì³¤3¸©¤Ï16Æü¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤ÏÌÔ½ëÆü¤ÎÆü¿ô¤¬´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¹âµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î²¬ºê¤Ç33.7ÅÙ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç33.4ÅÙ¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï37ÅÙ¤Ç¡¢35ÅÙ°Ê¾å¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤ÈÇ¯´Ö¤ÎÌÔ½ëÆüÆü¿ô¤¬52Æü¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ¤«¤éÍè¤¿2¿ÍÁÈ¡§
¡Ö½©ÅÄ¤«¤é¤Ç¤¹¡£½©ÅÄ¤Ïº£¡¢27ÅÙ¤È¤«¤À¤â¤ó¤Í¡£10ÅÙ¤â°ã¤¦¡×
¡Ö¾åÃå¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡°¦ÃÎ¤È»°½Å¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÂæ¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£