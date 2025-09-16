¡Ú»åÅç»Ô¡¦ÃÞÁ°Á°¸¶¡ÛìÔÂô¥é¥ó¥Á»°Çï»Ò¡ª ¡ÖÏÂÇµ¹ñ¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦»É¿È¡¦Å·¤×¤é¡¦¤¢¤é½Á¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¡Ú¥¬¥¸¥§ÄÌ»åÅçÊÔ½¸Éô¡Û
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»åÅç¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦ÃÞÁ°Á°¸¶±Ø¤«¤é¤¹¤°¶á¤¯¡ª
¤ª¤¤¤·¤¤ÏÂ¿©¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤ª¿©»ö¡¦µï¼ò²°¡¡ÏÂÇµ¹ñ¡Ê¤ï¤Î¤¯¤Ë¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤¤Å¹Æâ
¢¥¡ÖÏÂÇµ¹ñ¡×¤Ï¡¢ÃÞÁ°Á°¸¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡£·úÊª¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤Î¤Ç¸«Æ¨¤·¸·¶Ø¡£»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤¬¸½¶â¤Î¤ß¤Ê¤Î¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤äºÂÉß¤â¤¢¤ê¡¢1¿Í¤Ç¤âÃÄÂÎ¤Ç¤âÍøÍÑOK¡£Ìë¤ÏÂß¤·ÀÚ¤ê¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¡£É®¼Ô¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¡ÖÏÂÇµ¹ñÄê¿©¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤ªÌ£Á¹½Á¤Ï¤¢¤é½Á¤ËÊÑ¹¹¡Ê+250±ß¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥Â¾¤Ë¤âÉý¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤º¤é¤ê¡£ÆüËÜ¼ò¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Á°¸¶¥¨¥ê¥¢¤Ç°û¤ßÈæ¤Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Çµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤¢¤é½Á¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¹¤´¤¤¡£Å·¤×¤é¤È»É¿È¤òÎ¾ÊýÌ£¤ï¤¨¤ëìÔÂôÄê¿©
¢¥ÏÂÇµ¹ñÄê¿©¡ÊÃãÏÒ¾ø¤·ÉÕ¤¡Ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¿§¤É¤ê¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¹ë²Ú¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¡¢¹á¤ê¤ËÍ¶ÏÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥¤¢¤é½Á¡£¤¢¤é¤Î¤ª½Ð½Á¤¬¤·¤ß¤ï¤¿¤ë¡Ä¡Ä¡ª
¢¥¤×¤ê¤×¤ê¡õ¤È¤í¤È¤í¤Î¿È¤Ï¡¢¹ü¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¤Î¤âÈþÌ£¤·¤µ¤Î¤¦¤Á¡£µû¤Î»Ý¤ß¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ä¿©ÉôÊ¬¤â¤«¤Ê¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤¬¡Ü250±ß¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤ÏÇË³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¥Å·¤×¤é¤Ï7¼ï¡£³¤Ï·¤¬2Èø¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ë²Ú»ÅÍÍ¡£
¢¥¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¥ì¥ó¥³¥ó¡£¥µ¥¯¥µ¥¯°á¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¿©´¶¤¬È´·²¡£
¢¥¤ª»É¿È¤Ï3¼ïÀ¹¤ê¡£¤Þ¤°¤í¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤¬ìÔÂô¡£Å·¤×¤é¤È¤ª»É¿È¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶á¾ì¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤³¤Î¤¿¤á¤ËÍè¤¿¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£
¢¥ÃãÏÒ¾ø¤·¤Ï¤×¤ë¤×¤ë¡£¥¹¥×¡¼¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ç¡¢¹¢¤´¤·¤âºÇ¹â¡£
¢¥¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤Î¥×¥ê¥ó¡Ê2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë¡£¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¡ÖÈþÌ£¤·¤¤µûÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤é¤³¤³¡ª¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ªÅ¹¡£ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ï¡¢ÃÄÂÎÍ½Ìó¤¬¾¯¤Ê¤¤¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢©819-1116
Ê¡²¬¸©»åÅç»ÔÁ°¸¶Ãæ±û2ÃúÌÜ3-51¡¡2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á 12:00-14:30¡Ê¿å¡ÁÆü¡¡¢¨8¡¢9·î¤ÏÌÚ¡¦Æü¤Î¤ß¡Ë
¥Ç¥£¥Ê¡¼ 18:00-22:00¡Ê·îÍËÄêµÙ¡¡¢¨ÉÔÄêµÙ¤¢¤ê¡Ë
(¼¹É®¼Ô: AYATAKA)