中国アニメ『羅小黒戦記2』本予告＆ビジュアル解禁！ 日本語版主題歌はAimerに 1作目は半年ロングランのヒット作
アニメ映画『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』より、本予告と日本版ビジュアルが公開。日本語版主題歌はAimerの「Little Bouquet」に決定した。合わせて、追加キャストとムビチケ第2弾の発売も発表された。
【動画】シャオヘイやムゲンが帰ってくる！ 『羅小黒戦記2』本予告
『羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ）』は中国のアニメ監督、木頭及び寒木春華(HMCH)スタジオが制作したアニメ作品。2011年3月17日からWEBアニメシリーズが動画サイトで公開された後人気が上昇し続け、中国アニメを代表するアニメ作品にまで成長。その後劇場版が制作され、中国国内での興行収入は3.15億人民元（約49億円）を記録し異例の大ヒットとなった。
2019年9月には、小規模ながら日本国内でも字幕版が公開され、上映直後からアニメファンやアニメ関係者から「今後、これを作った人達と競っていかないといけないのか」「痺れるほどかっこいい！ もう感心を通り越し、嫉妬を覚えてしまう」と称賛の声が多く寄せられた。そして翌年、日本語吹替版がアニプレックス制作・配給として 2020年11月7日より全国公開。吹替版の興行収入は 5.4億円を突破し、半年に及ぶロングラン上映となった。
そして待望の続編となる『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』が2025年11月7日より日本語吹替版＆字幕版が同時公開される。さらに“羅小黒戦記の原点”となるWEBアニメシリーズが日本語吹替版としてTVアニメとして10月より放送開始予定だ。
師匠・ムゲンと共に小さな村で穏やかな日々を過ごしていたシャオヘイ。それから2年後、とある会館への襲撃事件が、長きにわたり保たれていた妖精の世界の平和を脅かす。妖精会館からもたらされた任務により、シャオヘイとムゲンは引き離され、2人の運命は大きく揺らぎ始める。次々と現れる脅威に立ち向かう中、シャオヘイは姉弟子・ルーイエと共に、真実を求めて新たな冒険へと旅立つ。降りかかる突然の試練、そして、思いもよらぬ敵を前に、シャオヘイは大きな選択を迫られる--。
この度、本作の本予告・日本版本ビジュアルを公開。 本予告では、とある会館への襲撃事件 ため容疑をかけられてしまった師匠・ムゲンのために、姉弟子・ルーイエと共に真実を求めて冒険に旅立つ黒猫の妖精・シャオヘイの姿が描かれる。日本語吹替版キャストには、シャオヘイ役・花澤香菜、ムゲン役・宮野真守に加えて、ナタ役・水瀬いのり、キュウ爺役・チョー、パンジン役・大塚芳忠が前作から続投となり、今作から登場の姉弟子・ルーイエ役を悠木碧、さらに多田野曜平、山路和弘、石田彰、諏訪部順一、榎木淳弥、土屋神葉に決定。
そして、映画を彩る日本語版主題歌は Aimer「Little Bouquet」（読み：リトルブーケ）に決定。映画＆TVアニメともにAimerが日本語版W主題歌を担当する。Aimerは「わたし自身、シャオヘイと一緒にアニメから映画まで、『羅小黒戦記』の世界に一気にのめり込んでしまいました。主題歌を担当できて光栄です。これを機に可愛いだけじゃないシャオヘイの冒険を、あなたも追いかけてみてください」とコメントを寄せている。
また本作の特典付きムビチケカード第2弾も発表に。特典は表裏で絵柄の異なるクリアマルチホルダー。発売は9月19日より上映劇場にて。
映画『羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来』は、11月7日より上映。
