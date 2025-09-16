ドナルド・デイジー・プルートが出会ったヒツジやキツネ！ディズニーストア「UniBestiez（ユニベスティーズ）」グッズ
ディズニーストア オリジナルキャラクター「UniBestiez（ユニベスティーズ）」の第2弾として「ドナルドダック」「デイジーダック」「プルート」が出会った新キャラクターのグッズが登場！
フワフワとした毛並みのヒツジ、垂れた片耳がチャームポイントのキツネが新たに仲間入りします☆
ディズニーストア「UniBestiez（ユニベスティーズ）」第2弾
発売日：2025年9月22日（月）
販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア
Disney Universityに通う「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たちが、授業で動物図鑑をつくるという物語の中から生まれたディズニーストア オリジナルキャラクターの新シリーズ「UniBestiez（ユニべスティーズ）」
第2話では、「ミッキーマウス」たちが「ドレイク教授」の研究室を訪れ、「ドナルドダック」が何気なく図鑑を開いた瞬間、不思議な図鑑の世界へと吸い込まれていくストーリーから始まります。
今回登場するキャラクターは、「ドナルドダック」と「デイジーダック」のようなフワフワとした毛並みのヒツジ「ドラン シープ（Dlan Sheep）」と「シア シープ（Sia Sheep）」
さらに「プルート」とそっくりな肉球と垂れた片耳がチャームポイントのキツネ「トゥルプ フォックス（Tulp Fox）」が登場します。
ラインナップは、思わず抱っこしたくなるようなお座りポーズがキュートなぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンを展開。
ぬいぐるみのキラキラのネクタイとリボンは、それぞれ取り外し可能な仕様になっています。
各キャラクターの特徴を紹介したコレクションカード付きで、シリーズで集めたくなるかわいさです☆
「UniBestiez（ユニベスティーズ）」キャラクター「ドラン シープ（Dlan Sheep）／シア シープ（Sia Sheep）／「トゥルプ フォックス（Tulp Fox）」
楽しいことが大好きでちょっぴり気まぐれな「ドラン シープ（Dlan Sheep）」は、「ドナルドダック」のようなフワフワとした毛並みのヒツジ。
おしゃれ好きでフワフワとした毛並みがお気に入りの「シア シープ（Sia Sheep）」は「デイジーダック」と同じブレスレットをつけているヒツジです。
「プルート」とそっくりな肉球と垂れた片耳がチャームポイントのキツネ「トゥルプ フォックス（Tulp Fox）」は、無邪気だけど少し臆病な性格をしています。
ユニベスティーズ ぬいぐるみ ドラン シープ カード付き
価格：3,800円 (税込)
サイズ：約高さ23×幅20×奥行き18cm
「ドナルドダック」が図鑑の世界で出会ったヒツジ「ドラン シープ(Dlan Sheep)」のぬいぐるみ。
「ドラン シープ」のコレクションカードナンバーは“003”です。
アルファベットで表記されたキャラクターネーム“Dlan(ドラン)”は“Donald(ドナルド)”の後ろ4文字の逆さ読みになっています。
ユニベスティーズ ぬいぐるみ シア シープ カード付き
価格：3,800円 (税込)
サイズ：約高さ26×幅20×奥行き18cm
「デイジーダック」が図鑑の世界で出会ったヒツジ「シア シープ(Sia Sheep)」のぬいぐるみ。
「デイジーダック」が「ドナルドダック」と描いた、かわいらしい小さなヒツジです。
“Sia(シア)”は“Daisy(デイジー)”の真ん中3文字の逆さ読みになっています。
ユニベスティーズ ぬいぐるみ トゥルプ フォックス カード付き
価格：3,800円 (税込)
サイズ：約高さ24×幅20×奥行き23cm
「プルート」が図鑑の世界で出会ったかわいらしいキツネ「トゥルプ フォックス(Tulp Fox)」のぬいぐるみ。
キラキラのホログラム仕様になった「トゥルプ フォックス」のコレクションカードナンバーは“005”。
“Tulp(トゥルプ)”は“Pluto(プルート)”の前4文字の逆さ読みになっています。
ユニベスティーズ ドラン シープ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン
価格：2,600円 (税込)
サイズ：全長 約22cm
キャラクター 約高さ12×幅10.5×奥行き9cm
チェーン 約長さ17cm
「ドナルドダック」が「デイジーダック」と描いた「ドラン シープ(Dlan Sheep)」のぬいぐるみキーチェーン。
「ドラン シープ」がはじめて「ドナルドダック」や「ホイップ」たちと出会った時に「ドナルドダック」にもらった、繊細にきらめくネクタイがポイントです。
手持ちのバッグに付けて一緒にお出かけすることができます☆
ユニベスティーズ シア シープ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン
価格：2,600円 (税込)
サイズ：全長 約22cm
キャラクター 約高さ14.5×幅11.5×奥行き9cm
チェーン 約長さ17cm
ぱっちりとした瞳がチャーミングな「シア シープ(Sia Sheep)」のぬいぐるみキーチェーン。
首に着けているリボンは「パフィー」とお揃いで「シア シープ」のたからもの。
繊細にきらめくパープル×ピンクのリボンが「シア シープ」にぴったりです。
ユニベスティーズ トゥルプ フォックス ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン
価格：2,600円 (税込)
サイズ：全長 約22cm
キャラクター 約高さ13×幅10×奥行き14cm
チェーン 約長さ17cm
「プルート」とそっくりな肉球と垂れた片耳がかわいい「トゥルプ フォックス(Tulp Fox)」のぬいぐるみキーチェーン。
もふもふボリュームのあるしっぽは毛足が長めでふわふわの手ざわりになっています。
頬をピンクに染めながらちらりと舌をのぞかせる仕草にも注目です☆
販売中：「UniBestiez（ユニべスティーズ）」第1弾
2025年3月に販売が開始された「UniBEARsity（ユニベアシティ）」シリーズの第1弾。
物語の中で「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がかわいい姿を想像して描いたウサギの「イエック ラビット」と「エイン ラビット」がラインナップされています。
「モカ」と「プリン」とお揃いのネクタイとリボンがたからものです。
「ドナルドダック」や「デイジーダック」「プルート」が出会った新キャラクターのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーン。
ディズニーストアにて2025年9月22日より販売が開始される「UniBestiez（ユニベスティーズ）」第2弾の紹介でした☆
© Disney
※品切れの場合があります
※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります
※一部店舗で取り扱いがない場合があります
