¡¡¡Ö¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡×É½»æ¤«¤é£±£²Ç¯¡Ä°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÈÕ²Æ¤Î»£µÙ¤Ï¤ªº×¤ê¤Ë¡×¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÀÐÀîÎø¡£¡ÖºÇ¶á¤º¤Ã¤ÈÃÏÊý¤Î¤Î¤É¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤à¤»ÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¿Íº®¤ß¤Ë¥¯¥é¥¯¥é¤·¤Ê¤¬¤é¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ªº×¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¡Ö·¿È´¤¤âÎØÅê¤²¤â»´ÇÔ¤Î»ÄÇ°¾Þ¡ÊÆ¬¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤ÎÁ´Éô¿©¤Ù¤ÆÂçËþµÊ¡Á¡Á¤ï¤¿¤¢¤á¤ÏÀäÂÐÇã¤¦¤Ã¤Æ¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢·¿È´¤¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ä¡¢¤ï¤¿¤¢¤á¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡»Í³Ñ¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î´ã¶À¤Ç¡¢´é¤Î°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡£Ãã¿§¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥º¥Ü¥ó¤Ç´Å¿É¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¥á¥¬¥Í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤É¤³¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¤è¤©¡Á¡×¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×²Ä°¦¤¤¡×¤È»äÉþ¤ËÃíÌÜ¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»Ñ¤Ë¡Ö´°¥ÃÁ´¤Ë¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÄÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¡¢£²£°£±£³Ç¯£±£²·î¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö³ØÇ¯¥Ó¥ê¤Î¥®¥ã¥ë¤¬£±Ç¯¤ÇÊÐº¹ÃÍ¤ò£´£°¾å¤²¤Æ·ÄØæÂç³Ø¤Ë¸½Ìò¹ç³Ê¤·¤¿ÏÃ¡×¤ÎÉ½»æ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡££²£°£²£²Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£ó£é£ì£å£î£ô¡×¤ä¡Ö¥®¡¼¥¯¥¹¡Á·Ù»¡½ð¤ÎÊÑ¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¡Ê£²£´Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£