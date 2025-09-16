【ラ・リーガ】ソシエダ 1−2 レアル・マドリード（日本時間9月13日／アノエタ）

【映像】背後からの危険タックルに絶叫した瞬間

日本代表MF久保建英が、背後から危険なタックルを受けた。大声をあげて悶絶するシーンに、ファンも心配の声を送っている。

ラ・リーガ第4節でソシエダとレアル・マドリードが対戦。久保は66分からピッチに立つと、90分に悲劇に襲われる。

久保は右サイドで縦パスを受けると、背後から寄せてきたレアル・マドリードのDFアルバロ・カレーラスに激しく右足を蹴られた。大声をあげて倒れ込み悶絶するほどのシーンだったが、ソシエダボールが続いたことでファウルの笛はならなかった。

実況席は驚きの声を漏らし、解説・田中隼磨氏は「これは痛い。ファウル取らないか。（カレーラスの足は）ボールには当たっていますけど、（久保の）足に当たってからボールに当たっていますからね」とコメントした。

ファンもABEMAのコメント欄やSNSで反応。「タケ怪我すんなよマジで」「久保のすごい声が聞こえた」「なんで？タケのはノーファウル？」「えぐい声したけど」「危なかった」「久保の声が中継で聞こえてビックリ」「これでファールとらない審判が悪い」と久保への心配とジャッジへの不満の声が見られた。

その後、久保は立ち上がり、今度はカレーラスに激しくアプローチ。カレーラスが倒れてファウルの笛が鳴ると、スタジアムからはジャッジに対するブーイングが湧き起こった。

なお、ソシエダは1ー2で敗戦。ゴールこそ生まれなかったものの、久保は警戒される中で右サイドから切れ込みチャンスを作った。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）