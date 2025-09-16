アンジャッシュの渡部建が芸能活動を自粛した後に活躍し始めたという人気芸人が「渡部建の代わりに僕は芸能界に出てきた」と告白するヒトコマがあった。

【映像】渡部建の代わりに芸能界に出てきた人気芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには柏木由紀が登場した。

2020年6月に芸能活動を自粛。1年8ヶ月の自粛期間を経て、2022年2月に芸能活動を再開したアンジャッシュの渡部建。『チャンスの時間』では、準レギュラー並みの出演頻度を誇る渡部だが、先日ある地上波のゴールデン番組に妻で女優の佐々木希が出演した際に、「まだ許してはいない」という発言が飛び出し、世間を騒然とさせた。そこで同番組では奥様や世間に許してもらうべく、あの謝罪会見をもう一度開き、記憶、記録ともども上書きしていく緊急企画「まだ許されていなかった 渡部の謝罪会見をやり直そうSP」が放送された。

謝罪会見をやり直すにあたって、謝罪会見に詳しい見届け人としてみなみかわと、インパルスの板倉俊之が登場した。

謝罪会見に詳しいというイメージはあまりないみなみかわだが、本人曰く「渡部さんやTKOさんの代わりに僕は芸能界に出てきた」とのこと。大悟は「確かに」と納得。みなみかわは「渡部OUT、みなみかわINやったんですよ」と、渡部が芸能界からいなくなったことを機に、交代で芸能界での活動の場を得たことを説明した。

自身が芸能活動を自粛してから活躍しているみなみかわとは、「全く絡んだことがなかった」という渡部。みなみかわは共演経験がないからこそ「いい意味でも悪い意味でも、リスペクトがない」と渡部に対しての印象を語り、その理由について「輝かしい渡部さんを見ていない」と明かした。

