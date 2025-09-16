『オモウマい店』料理はすべて独学…70歳店主の和食屋、新鮮な魚介＆ブランド豚セット“とんかつ定食”3500円
きょう16日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（毎週火曜 後7：00）には、「眼固一徹ウオッチングパパ」が登場する。
【オモウマ写真】ボリュームたっぷり！銀だらに刺身盛りが付いた九絵定食
東京・目黒区、大岡山駅からほど近い場所にある和食屋。この店では、新鮮な魚介を中心にボリュームある定食が楽しめる。代表格である“刺身盛り合わせと富士桜ポークとんかつ定食”（3500円※ランチ価格）は、超高級カンパチ、ノルウェー産のトロサーモン、本マグロ（中トロ）などネタ5〜６主の刺し盛りと、ブランド豚である甲州富士桜ポークのとんかつがセットで楽しめる。とんかつは約250〜300グラムと大きく、衣には神奈川県産のブランド卵を使用。揚げてから3〜4分蒸らす手間がおいしさのポイントとなっている。さらに卵焼き、きんぴらごぼうなど自家製の日替わり小鉢が4種、魚のアラ汁が付く。魚の味はもちろんだが、「最初に食べた時電撃が走った」というお客さんが驚いたとんかつも評判となっている。
ノルウェー産の銀だらを使った“銀だら定食”（2090円※ランチ価格）は、ザラメ・ショウガ湯を使ったしょうゆベースのタレに漬け込んだダイコンと、その煮汁の倍の濃さのタレに絡めた銀だらの煮付けを楽しめる。真っ黒にタレが染み込んだダイコンは甘みが強く、「大根だけでごはん一杯いけちゃう」と絶賛される一品。さらに、この銀だら定食に刺し盛りが付く“九絵定食”は、2200円（ランチ価格）。ほかにも、エビ2匹をくっつけて揚げた“エビフライ定食”（2000円）、注文を受けてからさばく“あじフライ定食”（1760円※ランチ価格）など、フライ系も充実している。
料理全般を担当する70代の店主と、時に店主に厳しいツッコミを入れる妻、そして息子を中心に営業。17歳のときに寿司屋さんの出前持ちから業界に入った店主の特技は、「見たら覚える」こと。料理はすべて独学で、職人の技を観察し、作り方を「画像として記憶してる」そうだ。そんな父のことを「本物の天才だろうね」と息子は評する。
■番組出演
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：小倉優子、3時のヒロイン、福留光帆
