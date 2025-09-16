ずっと真夜中でいいのに。×マロッシュのコラボ『ずとマロッシュ』第2弾 ACAねの愛猫モチーフの新グミ型も登場
ずっと真夜中でいいのに。とグミブランド『マロッシュ』によるコラボレーション『ずとマロッシュ ライチヨーグルトソーダ味』の第2弾が23日より全国のセブン-イレブン限定で発売される。
【画像】ずとまよ×ORION多機能CDラジカセ「SCR-B9(Z)」別カット
昨年9月に登場した第1弾『ずとマロッシュ ライチヨーグルトソーダ味』が大きな反響を集めたことを受けて、今回の第2弾が実現。グミの形状には、第1弾でレア型として登場した「ずっと真夜中でいいのに。」のミュージックビデオに登場するキャラクター「うにぐりくん型」に加え、ACAねの愛猫をモチーフにした「しょうがストリングス型」が新たに加わる。パッケージは全5種に増加し、今回もイラストレーター・coalowl（コールアウル）氏による描き下ろしデザインとなっている。香り高いライチの味わいとヨーグルトの爽やかな酸味が、この時期にぴったりの味わいとなっている。
さらに、コラボレーションを記念してカンロ社の公式Xではプレゼントキャンペーンも実施。オリジナルグッズや『ずとマロッシュ』がセットになった『ずっとマロッシュでいいのに。スペシャル没入セット』が、抽選で合計100人に当たるプレゼントキャンペーンも実施される。
