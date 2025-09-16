中島美嘉＆宮崎あおい『NANA』リバイバル上映 共演に成宮寛貴、平岡祐太、丸山智己、松山ケンイチ、玉山鉄二、松田龍平
俳優・中島美嘉と宮崎あおい（※崎＝たつさき）が共演した映画『NANA』（2005年公開）が、10月に各地でリバイバル上映されることが決まった。
【写真あり】「う、美しい…!!進化した」中島美嘉の“NANA風”撮影ショット
『NANA』は、一見正反対に見える2人のNANAの出会いと東京での同居、20歳の恋と友情、夢と現実などを描いた青春ストーリー。カリスマ性を持ち、メジャーデビューを目指すバンドのボーカリスト・大崎ナナを中島美嘉、ごく平凡で恋が最優先のキュートな女の子・小松奈々を宮崎が演じた。
映画公開20周年を迎え、初のデジタルシネマパッケージ化作業を実施。7月の東京・ホワイトシネクイント（渋谷）での上映が、全回満席となった。10〜30代前半の女性など、公開当時は劇場で観る機会がなかったファンも多かった。
そして新たに、TOHOシネマズすすきの（北海道） 、 TOHOシネマズ新宿（東京都）、TOHOシネマズなんば（大阪府）、ミッドランドスクエアシネマ（愛知県）、T・ジョイ博多（福岡県）でのリバイバル上映が急きょ決定した。
■上映日：10月3日（金）〜
■上映作品：『NANA』 2005年製作／114分／日本／配給 東宝
■原作：矢沢あい（集英社「りぼんマスコットコミックス」刊）
■監督：大谷健太郎
■脚本：浅野妙子、大谷健太郎
■出演：中島美嘉、宮崎あおい、成宮寛貴、平岡祐太、丸山智己、松山ケンイチ、玉山鉄二、松田龍平 他
■鑑賞料金：通常料金
■会場：TOHO シネマズすすきの（北海道）、 TOHO シネマズ新宿（東京都）、TOHOシネマズなんば（大阪府）、ミッドランドスクエアシネマ（愛知県）、T・ジョイ博多（福岡県）
