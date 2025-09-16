日向坂46河田陽菜、あざとかわいい上目遣いが破壊力抜群 2nd写真集先行カット公開
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第3弾が公開された。
【写真集カット】もん絶…奇想天外な可愛さを放つ河田陽菜
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
今回公開されたのは、ピクニックでの食事シーン。コペンハーゲンで見つけた大人気のベーカリーの大きなシナモンロールをおいしそうに頬張りながら、ふと上目遣いでこちらを向く。うっかり口の周りに“パンカス”をつけて、あざとかわいい一枚となっている。
